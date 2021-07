Alder Lake-CPUs: Leak zu Intel Core i9-12900K, i7-12700K & i5-12600K

Intel geht mit großen Schritten auf den Release seiner Core-Serie der 12. Generation zu. Jetzt sind im Netz Leistungsdaten zu drei Modellen aufgetaucht, die auch den Aufbau genauer beleuchten. Das sollen Core i9-12900K, i7-12700K und i5-12600K können.

Adler Lake zeigt sich in ersten Qualification Samples

Fit für den Herbst

Intel Core-Serie der 12. Generation (Alder Lake-S/Inoffiziell) Cores / Threads Core Typen 1-2 Core Boost All-Core Boost TDP i9-12900K 8C+8c/24T P-Core (Big) 5.3 GHz 5.0 GHz 125W E-Core (Small) 3.9 GHz 3.7 GHz i7-12700K 8C+4c/20T P-Core (Big) 5.0 GHz 4.7 GHz E-Core (Small) 3.8 GHz 3.6 GHz i5-12600K 6C+4c/16T P-Core (Big) 4.9 GHz 4.5 GHz E-Core (Small) 3.6 GHz 3.4 GHz

Auf erste Meldungen zu Engineering Samples (ES), über die wir berichtet hatten, folgen wie zu erwarten war jetzt Nachrichten zu Qualification Samples (QS). Die soll Intel aktuell laut Bericht von Videocardz in den letzten Wochen unter ersten Partnern verteilt haben, was einen großen Schritt Richtung anlaufender Massenproduktion markiert. Ein Leak im chinesischen Forum Zhihu will jetzt ausführlich Auskunft zu drei QS-Modellen geben können - für gewöhnlich sind diese baugleich mit den Prozessoren für den Einzelhandel.Der Post widmet sich den drei Modellen Core i9-12900K, Core i7-12700K und Core i5-12600K und nimmt dabei auch die Aufschlüsselung der Kerne nach Intels neuer Hybrid Technology in P-Kerne und E-Kerne vor. Der Konzern beschreibt mit diesem Marketing-Begriff eine heterogene Architektur, die auf einen Aufbau der Intel Adler Lake CPUs aus Performance- und Effizienz-Kernen setzt - ganz wie bei ARMs Big/Litte-Ansatz.Die Führung bei der 12. Core-Generation übernimmt der Core i9-12900K, der mit acht P-Kernen und 8 E-Kernen ausgerüstet ist und 30MB L3 Cache mitbringt. Die Kern-Schwergewichte takten auf bis zu 5 GHz (5,3 GHz 1-2 Core Boost), die kleinen E-Antriebe kommen zusammen auf 3,7 GHz (3,9 GHz 1-2 Core Boost). Beim i7-12700K sind es acht P- und vier E-Kerne, beim im Leak erwähnten i5-12600K finden sich sechs P- und vier E-Kerne. Alle inoffiziellen Leistungsdaten findet ihr im Anschluss in einer Übersicht.Für Intel bringt Adler Lake nicht nur Hybrid Technology, sondern auch andere wichtige Features wie PCIe Gen5-Support mit. Für interessierte Kunden heißt das aber auch einmal mehr: Beim geplanten Release (vermutlich Anfang Q4) werden auch wieder Motherboards mit neuen Sockel-Fassungen benötigt.