Alder Lake: Neue Intel-Prozessoren sollen Mitte November erscheinen

Ein neuer Leak lässt darauf schließen, dass Intels Alder Lake-Prozessoren Mitte November auf den Markt gebracht werden. Die Chips sollen gegen Ende des kommenden Monats vorgestellt werden. Neben den Terminen ist auch eine Liste mit den unterschiedlichen Modellen durchgesickert.

Aus einem Bericht des Online-Magazins Wccftech geht hervor, dass die zukünftige CPU-Generation am 19. November das Licht der Welt erblicken soll. Am gleichen Datum sollen dann auch die auf dem LGA1700-Sockel basierenden Z690-Mainboards erhältlich sein. Die Präsentation soll auf Intels Innovation-Event am 27. sowie am 28. Oktober stattfinden.Dort dürfte der Hersteller sämtliche Details zu den Chips nennen. Intel hatte bereits be­kannt­ge­ge­ben, dass die Alder Lake-Prozessoren über eine Hybrid-Architektur verfügen und aus leistungsstarken Performance- sowie energiesparenden Effizienz-Kernen bestehen. Diese Struktur wird von Windows 11 unterstützt, sodass die zwölfte Intel Core-Generation für das Redmonder Betriebssystem optimiert ist und hier für einen Performance-Boost sorgen dürfte.Die neuen Z690-Mainboards sollen sowohl K-Modelle als auch alle anderen Chips der zwölften Intel-Generation unterstützen. Außerdem bringt die Plattform Support für DDR5, PCIe Gen 5.0 und darüber hinaus erweiterte Funktionen zum Übertakten mit sich.Erst vor wenigen Tagen hatte der Leaker "momomo_us" eine Liste mit allen Varianten der neuen Alder Lake-CPUs veröffentlicht (via Videocardz ). Demnach besteht die zwölfte Intel Core-Generation aus jeweils drei K-, F- und KF-Modellen sowie aus vier Prozessoren ohne Zusatzbuchstaben. Wie schon seit längerer Zeit bekannt ist, stellt der Core i9-12900K mit 16 Kernen das Flaggschiff dar. Als Einsteiger-Modell dient der Vierkerner Core i3-12100.