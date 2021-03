Alder Lake: Weitere Details zur 12. Intel-Generation durchgesickert

Intel möchte mit der zwölften Generation seiner Core-SoCs deutlich mehr Rechenkerne in seine Prozessoren integrieren. Nun sind neue Details zur "Alder Lake"-Reihe aufgetaucht. Die IPC-Leistung soll im Vergleich zu der Vorgänger-Generation um 20 Prozent verbessert worden sein.

Alder Lake benutzt den LGA1700-Sockel

Nachrichten rund um Produkte mit Intel-CPU

Das geht aus offiziellem Marketing-Material, das von Videocardz veröffentlicht wurde, her­vor. In den Intel Core-Prozessoren der zwölften Generation sollen erstmals die Golden-Cove-Kerne mit einer neuen Architektur zum Einsatz kommen. Die Chips werden im Enhanced SuperFin-Verfahren gefertigt. Mit den "Alder Lake"-CPUs wurde die Multi-Thread-Performance der Prozessoren verdoppelt. Außerdem wurden die Chips mit PCIe 5.0-Support ausgestattet.Darüber hinaus bietet die "Alder Lake"-Reihe auch Unterstützung für DDR5-Speicher. Im mobilen Bereich werden LPDDR4 sowie LPDDR5 unterstützt. Insgesamt werden 20 PCI-Express-Lanes zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um 16 PCIe 5.0- und vier PCIe 4.0-Lanes.Die Intel Core-Prozessoren der zwölften Ge­ne­ra­tion sollen den LGA1700-Sockel un­ter­stützen. Die CPU-Verpackung soll leicht ver­än­dert und etwas rechteckiger gestaltet worden sein. Intel möchte die ersten "Alder Lake"-Chips noch in diesem Jahr ankündigen.Da der Launch der "Rocket Lake"- und der "Tiger Lake"-Serie erst vor kurzem stattgefunden hat, dürfte es noch einige Zeit dauern, bevor die "Alder Lake"-Prozessoren in den ersten Geräten zu finden sind. Die mobilen Versionen der CPUs könnten jedoch schon früher auf den Markt gebracht werden. Einen offiziellen Termin gibt es bislang allerdings noch nicht.