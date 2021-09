Windows 10 21H2: Das ist die finale Version des kleinen Herbst-Updates

Es dauert nicht mehr lange bis Windows 11 erscheint, doch am 5. Oktober gibt es in gewisser Weise eine Doppelpackung Windows. Denn an diesem Tag erscheint auch das nächste Feature-Update für Windows 10 . Und die finale 21H2-Version wird wohl die Nummer 19044.1237 tragen.

Derzeit blickt die ganze an Microsoft und Windows interessierte Welt mit großer Spannung auf die Veröffentlichung von Windows 11, doch viele und vielleicht sogar die meisten Nutzer werden wohl weiterhin bei Windows 10 bleiben - und damit werden sie als Update auch 21H2 bekommen, zumindest wenn sie das wünschen.Die Kollegen von Deskmodder haben nun in Erfahrung bringen können, dass die finale Versionsnummer des 21H2-Updates 19044.1237 lauten wird. Allerdings heißt es, dass der Begriff final nicht ganz zutrifft bzw. eng gesehen werden sollte. Denn Windows 10 21H2 basiert auf Version 2004 mit der Build-Nummer 19041. Zu Windows 10 21H2 wird das Ganze erst durch das Update KB5003791.Derzeit bzw. noch ist auf Insider-Kanälen die Version mit der Nummer 19044.1165 aktuell, diese wird mit Hilfe eines kleinen Updates auf 19044.1237 aktualisiert, was genügt, um Windows 10 fit für 21H2 zu machen.Allzu viel sollte man sich von 21H2 nicht erwarten, denn die echten neuen Features gibt es freilich nur in Windows 11. Entsprechend erwähnt der Redmonder Konzern selbst nur WPA3 H2E WiFi-Verschlüsselungsstandard, vereinfachte kennwortlose Deployment-Modelle für Windows Hello for Business und GPU-Unterstützung für Windows Subsystem for Linux (WSL) und Azure IoT Edge for Linux on Windows (EFLOW) als Neuerungen.An sich wird Windows 10 noch bis Oktober 2025 unterstützt, derzeit ist aber nicht klar, ob das demnächst "alte" Betriebssystem künftig noch signifikante Feature-Updates bekommen oder ob Microsoft nur noch Sicherheitslücken und Bugs ansprechen wird.Siehe auch: Microsoft veröffentlicht überarbeitete Windows 10 Version 21H2-ISO