Microsoft behebt Update-Probleme für Windows 10 Version 21H2

Microsoft hat ein neues Vorschau-Update für Windows 10 Version 21H2 herausgegeben. Es handelt sich um ein kumulatives und nicht-si­cher­heits­re­le­van­tes Update, das nur für Nutzer des Release Preview Channels zur Verfügung gestellt wird.

Verschiebung von Insidern

Im Windows Blog heißt es dazu: Für Insider, die noch nicht mit Windows 10, Version 21H2 arbeiten - dieses Update wird über unsere Suchfunktion in Windows Update angeboten und ist nur für Insider, die vom Beta-Kanal in den Release Preview Channel verschoben wurden, weil ihr PC nicht die Hardwareanforderungen für Windows 11 erfüllt. Das bedeutet, dass diese Insider zu Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update gehen und Windows 10, Version 21H2, herunterladen und installieren müssen.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Seite mit den Windows Update-Einstellungen nicht mehr reagiert, nachdem Sie ein optionales Update heruntergeladen haben.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Neben dem großen Upgrade auf Windows 11 wird Microsoft in diesem Jahr auch das "kleine" Feature-Update Windows 10 Version 21H2 herausbringen. Wann steht noch nicht genau fest, aber es geht weiter in großen Schritten voran im Windows Insider Programm. Jetzt ist ein neues Update erschienen, das den 21H2-Build mit der Nummer 19044.1202 für den Release Preview Channel startet. Das Update wird unter KB5005101 geführt und beinhaltet vorrangig Fehlerbehebungen und Optimierungen. Unter anderem wird ein Problem mit der Windows Update-Funktion behoben.Wir haben die diesmal sehr kurzen mit dem Build veröffentlichten Release Notes am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Wichtig für alle Insider ist noch eine große Änderung, die Microsoft schon angekündigt hatte: Das Update wird automatisch für Windows Insider angeboten, die bereits auf Windows 10, Version 21H2 im Release Preview Channel sind. Um zu überprüfen, ob Windows 10, Version 21H2, ausgeführt wird, sollte man einfach "winver" in das Windows-Suchfeld in der Taskleiste eingeben. Dort sollte dann "Version 21H2" angezeigt werden.Dieses Update enthält zusätzlich zu allen Verbesserungen, die in Build 19044.1200 aufgeführt sind, die folgende Änderung: