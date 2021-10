Release wird vorbereitet: Windows 10 November 2021 Update ist fertig

Die Wartezeit auf das letzte große Windows 10 Update hat bald ein Ende: Wie Microsoft soeben mitgeteilt hat, wird die neue Windows 10 Version 21H2 "November Update" heißen. Das Update befindet sich jetzt in der Vorbereitung für die Veröffentlichung.

Eigentlich hatten wir ja erwartet, dass Microsoft Windows 10 Version 21H2 zusammen mit Windows 11 Anfang Oktober starten wird . Doch es tat sich nichts - bis heute. Jetzt hat Windows-Manager Brandon LeBlanc im Windows Blog bestätigt , dass der Build 19044.1288 die finale Version für Windows 10 21H2 ist. Es wird als "Windows 10 November 2021 Update" in Kürze für alle Nutzer freigegeben.Windows 10 Version 21H2 wird dann als optionales Update über die Windows Update-Funktion angeboten. November 2021 Update ist der offizielle Beiname der Version. Es ist die letzte Windows 10-Version.Nun startet diese endgültige Version mit Build 19044.1288 aber zunächst für alle angemeldeten Windows Insider: "Wir bieten das Windows 10 November 2021 Update jetzt allen Windows Insidern im Release Preview Channel von Windows 10 über unsere "Sucher"-Erfahrung in Windows Update an. Das bedeutet, dass Insider, die derzeit Windows 10, Version 21H1 (oder niedriger) im Release Preview Channel verwenden, zu Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update gehen und Windows 10, Version 21H2 herunterladen und installieren müssen," erklärt LeBlanc.Damit bekommen die Insider die fertige Version und wenn sie diese installiert haben, dann später auch automatisch neue Service-Updates (Patch-Day, optionale Updates) über Windows Update.Microsoft hat zudem den Build 19044.1288 als ISO-Paket zum Download bereitgestellt . Das Installations-Paket lässt sich ebenfalls nur als angemeldeter Windows Insider beziehen. Für die freiwilligen Tester im Insider Programm steht damit jetzt die Möglichkeit offen, die aktuellste Vorschau-Version frisch neu aufzusetzen.