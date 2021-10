Mini-Update für Windows 10 21H2, der Freigabe steht nichts im Wege

Microsoft nähert sich mit den letzten Arbeiten zum Feinschliff von Windows 10 Version 21H2 der Fertigstellung des Updates und damit der Freigabe an alle Nutzer. Jetzt gibt es noch einmal ein Bugfix-Update im Insider Programm.

Release Notes 19044.1320 (KB5006738)

Microsoft hat einen neuen Build im Release Preview Kanal für Windows Insider veröffentlicht. Es handelt sich um eine weitere Vorschau auf das Windows 10 November 2021 Update, auch als 21H2 bezeichnet. Man nähert sich damit jetzt mit großen Schritten der geplanten Freigabe. Microsoft hatte angekündigt, dass die fertige Version schon in der kommenden Woche ab dem 5. November freigegeben wird. Bis dahin ist nicht mehr viel Zeit für weitere Arbeiten, aber wie es nun den Anschein hat, ist auch nicht mehr viel nötig bis zur finalen Veröffentlichung.Dieses neue Update enthält nur noch eine Fehlerbehebung - Microsoft behebt dabei ein Problem mit Druckern. Wir haben das Changelog für Build 19044.1320 am Ende des Beitrags mit angefügt. Details dazu wird Microsoft zudem in der Knowledge bis unter KB5006738 veröffentlichen. Es ist ein kumulatives Update, welches jetzt von allen bereits registrierten Windows Insider genutzt werden kann. Es steht über die Windows Update-Funktion zur Verfügung.Weitere Details hat Microsoft zu der Aktualisierung auch im Windows Blog nicht genannt. Es gibt nur eine Änderung. Insider, die das vorangegangene Update auf Build 19044.1319 noch nicht installiert haben, bekommen jetzt alle Änderungen in einem Rutsch.Windows 11 wird ab dem 5. Oktober zur Verfügung stehen . Es gibt keinen Upgradezwang auf die neueste Version, aber Microsoft empfiehlt allen Nutzern, nach Möglichkeit zeitnah zu aktualisieren, damit man auch von den neuesten Sicherheitsvorkehrungen in 21H2 profitieren kann.