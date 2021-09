Ohne Huawei-Embargo: Honor kündigt ersten Laptop mit Windows 11 an

Microsoft hilft der früheren Huawei-Tochter Honor jetzt auch bei Notebooks Fuß zu fassen. Die beiden Firmen haben jüngst eine Absichtserklärung unterschrieben, zu der gehört, dass Microsoft den chinesischen Hersteller mit seiner Software und damit auch Windows 11 versorgt.

Honor installiert bald Windows 11 vor

Honor

Honor und Microsoft haben im Zuge der Unterzeichnung ihres Memorandum of Understanding (MOU) unter anderem vereinbart, dass man gemeinsam "smart integrierte Technologielösungen entwickeln" will, um "bessere Nutzungserlebnisse" zu erreichen. Mit dieser klassischen Marketing-Aussage ist erst mal noch nicht viel gesagt.Tatsächlich bedeutet dies aber, dass Honor im Zuge der Einführung weiterer neuer Produkte seine Produktpalette auch über Smartphones hinaus erweitert. Dazu gehört, dass man am 26. September als einer der ersten Hersteller überhaupt ein Notebook präsentieren wird, auf dem ab Werk bereits das neue Windows 11 vorinstalliert sein wird.Das erste Honor-Notebook mit Windows 11 heißt der Ankündigung zufolge Honor MagicBook V 14 und soll ab Werk mit gleich zwei 5-Megapixel-Kameras im Display-Deckel ausgerüstet sein. Diese nutzt das Laptop wohl unter anderem, um den Nutzer unter Zuhilfenahme von Infrarot-LEDs per Windows Hello anhand seines Gesichts zu erkennen.Honor hatte schon im Juli zwei 14- und 15-Zoll-Notebooks mit AMD-Plattform und Windows 10 auf den Markt gebracht. Der chinesische Hersteller ist nach der Abspaltung von Huawei ein eigenständiges Unternehmen, auch wenn man einen Großteil der Mitarbeiter und Entwickler von der früheren Konzernmutter übernommen hat.Weil Honor zumindest offiziell eigenständig agiert, kann das Unternehmen ohne die negativen Auswirkungen des US-Embargos gegen Huawei handeln. Man hat somit freien Zugriff auf Chips und andere Produkte, die von US-Firmen entwickelt wurden oder mit Hilfe ihrer Technologien gebaut oder geschaffen werden. Honor kann also neueste CPUs und Software ohne Einschränkungen einkaufen und verbauen.