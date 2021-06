Honor X20 SE 5G: Smartphone mit 64-Megapixel-Kamera vorgestellt

Der chinesische Smartphone-Hersteller Honor hat ein neues Mittelklasse-Smartphone veröffentlicht. Das Honor X20 SE verfügt über ein modernes Design, eine 64-Megapixel-Kamera und ein integriertes 5G-Modem . Ob das Smartphone auch in Europa erscheint, ist allerdings noch unklar.

Smartphone zunächst nur in China erhältlich

Das Honor X20 SE 5G besitzt ein schlichtes Design. Während die Selfie-Kamera über eine 16-Megapixel-Auflösung verfügt und in das Display eingebaut wurde, besteht das Kamera-Modul auf der Rückseite aus drei verschiedenen Linsen. Der Haupt-Sensor löst mit 64 Megapixeln auf. Zudem gibt es einen Tiefen-Sensor sowie eine Makro-Kamera, die Bilder mit zwei Megapixeln aufnehmen. Der IPS-Bildschirm ist 6,6 Zoll groß und löst mit 2400 x 1080 Pixeln auf. Das Gerät besitzt 128 Gigabyte Speicher und sechs oder acht Gigabyte RAM.Im Inneren des neuen Honor-Modells kommt ein MediaTek Dimensity 700-SoC mit zwei ARM Cortex-A76-Kernen und sechs Cortex-A55-Kernen zum Einsatz. Die Kerne takten mit 2,2 und 2,0 Gigahertz und sind an ein 5G-Modem angebunden. Der Akku ist 4000 mAh groß und kann via USB-C mit einer Geschwindigkeit von bis zu 22,5 Watt geladen werden. Außerdem sind eine Kopfhörer-Buchse, WLAN-ac, Blue­tooth 5.1 und ein Dual-SIM-Slot mit an Bord. Als Software wird die Magic UI 4.1, die auf Android 11 basiert, verwendet.Die Auslieferung des Honor X20 SE soll im Juli beginnen. Zunächst wird das Smartphone allerdings ausschließlich in China angeboten. Während das Standard-Modell mit sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher mit umgerechnet gut 230 Euro zu Buche schlägt, werden für die Variante mit acht Gigabyte RAM 260 Euro fällig. Ob das Gerät demnächst auch in anderen Ländern verkauft wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.