Huawei Smartphone-Ausgründung kehrt zurück: Honor 50 ist nicht billig

Die von Huawei abgespaltene Smartphone-Marke Honor feiert Ende Oktober mit der Einführung des Honor 50 ihre Rückkehr nach Europa, nachdem man sich durch das Huawei-Embargo im letzten Jahr weitestgehend zurückziehen musste. Ein Schnäppchen wird das Honor 50 nicht.

Das Honor 50 ist etwas teurer, aber...

Manche Konkurrenten sind günstiger, aber...

Honor

Wie aus uns vorliegenden Angaben eines europäischen Einzelhändlers hervorgeht, wird das Honor 50 in Europa wohl mindestens 499 Euro kosten. Dafür bekommt der Kunde dann ein Smartphone der oberen Mittelklasse, das zwar eine insgesamt der Oberklasse würdige Ausstattung mitbringt, aber bei der verwendeten Plattform etwas schwächer ausgestattet ist, als aktuelle High-End-Smartphones.Die Basisvariante mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB UFS-Flash-Speicher wird für 499 Euro vertrieben. Wer das Upgrade auf acht Gigabyte RAM und einen auf 256 GB verdoppelten internen Flash-Speicher wünscht, muss noch einmal 100 Euro drauflegen, so dass die vorläufig als Spitzenmodell für Europa geplante Variante 599 Euro kosten wird.Damit ist das Honor 50 etwas teurer als andere Smartphones mit dem hier verwendeten Qualcomm Snapdragon 778G Octacore-SoC. Der Chip dürfte eine absolut ausreichende Performance bieten, hat er doch acht bis zu 2,4 Gigahertz schnelle Rechenkerne ist eng mit Qualcomms aktuellem Topmodell Snapdragon 888 verwandt. Der Snapdragon 778G wird im 6-Nanometer-Maßstab gefertigt und bietet auch sonst eine gute Ausstattung, allerdings hat das Spitzenmodell einen Leistungsvorteil von rund 15 bis 20 Prozent in Multi- bzw. Single-Core-Benchmarks.Abgesehen von der etwas schwächeren Plattform bietet das Honor 5G allerdings deutlich mehr als die meisten Mitbewerber mit der gleichen CPU. So hat das Gerät eine Hauptkamera mit 108-Megapixel-Sensor und eine Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln sowie eine 32-Megapixel-Kamera für Selbstporträts. Das Honor 50 steckt außerdem in einem Gehäuse mit Glasabdeckung auf der Rückseite und nutzt ein an den Seiten nach hinten gewölbtes OLED-Display mit FHD+-Auflösung, 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate und 10 Bit Farbtiefe. Anders als die meisten Konkurrenzmodelle hat es den Fingerabdruckleser direkt unter der Oberfläche des OLED-Panels verbaut.Zwar bieten Hersteller wie Samsung mit dem Galaxy A52S (rund 390 Euro), Realme mit dem GT Master Edition (rund 320 Euro) und Xiaomi mit dem Mi 11 Lite 5G NE (rund 370 Euro) teilweise deutlich günstigere Modelle, doch muss man bei diesen zum Beispiel auf das hochwertige Display verzichten und in manchen anderen Punkten teilweise deutliche Abstriche hinnehmen.Dennoch bleibt abzuwarten, ob sich Honor mit dem Honor 50 zu den uns vorliegenden Preisen zum Marktstart erfolgreich wieder in Europa etablieren kann. Allerdings darf man wie üblich mit schnell fallenden Preisen rechnen, da diese in der hart umkämpften Branche häufig auftreten. Außerdem dürfte Honor zum Launch wieder Sonderangeboten oder Bundles locken, die den Kauf des Honor 50 attraktiver machen könnten.Das Honor 50 ist das erste Smartphone der seit 2020 von Huawei zumindest offiziell unabhängigen Marke, das in Kürze inklusive Google Play Store und Google-Apps und aktueller 5G-fähiger Plattform von Qualcomm wieder den Weg nach Europa findet. Der Launch ist für den 26. Oktober 2021 angesetzt.