Windows 11: Bekanntgabe des Release-Termins steht wohl kurz bevor

Es gibt bereits seit längerem Gerüchte und Berichte, dass Windows 11 Ende Oktober offiziell erscheint. Das wäre auch nicht überraschend, da das eine für Windows durchaus typische Veröffentlichung wäre. Microsoft dürfte schon bald selbst für Klarheit sorgen und einen Termin nennen.

"Wetten" auf den 19. Oktober 2021

Windows 10 wurde zwar im Sommer 2015 veröffentlicht, davor wählte Microsoft aber in der Regel einen Termin Ende Oktober oder Anfang November, um auf den großen roten Knopf zu drücken. Im Fall von Windows 11 gibt es schon seit Wochen entsprechende Spekulationen. An sich zögert Microsoft stets so lange wie möglich, denn schließlich kann es immer zu Last-Minute-Problemen und -Verschiebungen kommen.Doch nach allem, was man hört bzw. aus Redmond an die Öffentlichkeit sickert, ist die Finalisierung von Windows 11 eigentlich nur noch Formsache. Den Insidern zufolge ist Windows 11 schon länger mehr oder weniger fertig. Es gab zuletzt auch konkrete Hinweise, dass die Entwicklung in die Zielgerade einbiegt, so ist Microsoft Ende Juli mit Windows 11 vom Dev Channel in den Beta-Kanal gewechselt, am Build hat sich dabei nichts geändert und man hat seither auch nur geringfügige Änderungen durchgeführt.Der in der Regel bestens informierte Windows Central-Redakteur Zac Bowden schreibt aktuell auf Twitter , dass eine Ankündigung des Termins mehr oder weniger unmittelbar bevorsteht: "Ich habe gehört, dass MS in der nächsten Woche oder in zwei Wochen das Datum für die allgemeine Freigabe (GA; General Availability) von Windows 11 bekannt geben könnte. Die Freigabe eines 'finalen Builds' wird für Mitte September erwartet. Würde ich wetten, würde ich darauf tippen, dass der 19. Oktober das GA-Datum ist. Ich denke, wir werden es wohl früh genug sehen."Microsoft ist sich offenbar sicher, dass die (intern) vorliegende Windows 11-Version stabil und fertig genug ist, um sie allgemein freizugeben. Das bedeutet aber nicht, dass die Arbeit daran mit Release endet, wie auch Bowden in einem Folge-Tweet betont. Denn er schreibt, dass Microsoft auch danach Bugs fixen wird - per kumulativen Updates.