Windows 11: Builds im Dev Channel sollen deutlich instabiler werden

Wie es auch bei Windows 10 der Fall war, bekommen Windows 11-Nutzer in Zukunft die Möglichkeit, neue Builds im Voraus auszuprobieren. Dabei soll es wieder verschiedene Kanäle geben. Nun hat Microsoft betont, dass die Preview-Versionen im Dev Channel mehr Bugs enthalten könnten.

Wechsel zum Beta Channel möglich

Laut HTNovo haben die Redmonder vor kurzem eine E-Mail an alle Nutzer, die sich am Windows 11 Insider-Programm angemeldet haben, gesendet. In der Nachricht schreibt das Unternehmen, dass es die neuen Vorschau-Versionen ab sofort sowohl im Dev Channel als auch im Beta Channel angeboten werden. Bald möchten die Entwickler damit beginnen, frühe Preview-Builds im Dev Channel bereitzustellen. Microsoft merkt an, dass die Versionen weniger stabil sein könnten und sich von den finalen Builds noch deutlich unterscheiden.Während die ersten neuen Versionen im Dev Channel keine zu großen Änderungen mit sich bringen dürften, ist es wahrscheinlich, dass Microsoft hier später viele experimentelle Neuerungen zur Verfügung stellt. Das dürfte wesentlich mehr Bugs zur Folge haben, sodass einige Builds für zahlreiche Fehler und Abstürze sorgen könnten. Deshalb sollten Insider überdenken, ob ihnen der zukünftige Dev Channel zusagt oder ob es sich beim Beta Channel um eine bessere Alternative handelt.Natürlich haben Insider im Dev Channel jederzeit die Option, zum Beta Channel zu wechseln und stabilere Builds zu testen. Hierzu muss nur die Einstellungs-App des Betriebssystems geöffnet und der Abschnitt "Windows Insider Programm" unter "Windows Update" aufgerufen werden. Daraufhin erscheint ein Dropdown-Menü, mit dem sich der Kanal auswählen lässt.