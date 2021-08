Windows 11: Insider erhalten neue Uhr-App mit "Focus Assist"-Tool

Microsoft veröffentlicht eine weitere Insider-Preview für Windows 11 und bestückt sein neues Betriebssystem dabei vorab nicht nur mit diversen Bugfixes, sondern auch mit neuen Funktionen. Unter anderem wird die neue Uhr-App samt "Focus Sessions" in die Vorabversion integriert.

Uhr-App kombiniert Timer, To-Do-Listen und Spotify-Playlists

Windows 11 Build 22000.160: Änderungen, Verbesserungen und Fixes

Die neue Uhr-App für Windows 11 mit Focus Sessions wird ab sofort an Windows Insider im Dev Channel ausgeliefert.

Wir haben die Möglichkeit getestet, die geschätzte Dauer eines Neustarts für Updates zu sehen, z. B. im Startmenü, in den Neustart-Benachrichtigungen, auf der Seite mit den Windows Update-Einstellungen und im Windows Update-Symbol, das unten rechts in der Taskleiste angezeigt wird. Wir nehmen eine kleine Anpassung für diese Funktion vor, damit sie nur auf PCs mit SSDs angezeigt wird. Wenn Ihr PC eine Standardfestplatte hat, werden Sie keine Schätzungen mehr sehen. Wir hoffen, dass die Schätzungen auch auf PCs mit Festplatten angezeigt werden, sobald wir ein paar weitere Fehler behoben haben.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Symbol "Verwendeter Speicherort" manchmal in der Taskleiste angezeigt wurde, obwohl die Verwendung durch Ihre Einstellungen blockiert war.

Alle Infos zum neuen Microsoft-Betriebssystem

Wer die neuen Windows 11-Features ausprobieren möchte, für den steht ab sofort das Insider Preview Build 22000.160 zum Download zur Verfügung, welches automatisch oder über die Windows-Update-Funktionen per KB5005189-Patch eingespielt werden kann. Die jüngste Aktualisierung wird dabei sowohl im Dev- als auch im Beta-Kanal bereitgestellt. Zwar listet Microsoft nur vergleichsweise wenige Änderungen und Verbesserungen innerhalb der unten aufgeführte Patch Notes, dafür veröffentlichen die Redmonder mit der neuen Uhr-App jetzt die im Vorfeld angekündigte "Focus Assist"-Option.Neben überarbeiteten Apps wie dem Snipping Tool , Rechner, Mail-Client und Kalender soll die Uhr-App unter Windows 11 die Möglichkeit bieten, fokussiert zu arbeiten. Dabei bündelt Microsoft innerhalb des einst als "Alarm & Uhr" bekannten Programms personalisierbare Timer und To-Do-Listen mit Playlists von Spotify . Der Sinn dahinter ist, sich während der vordefinierten Zeit einzig und allein auf vorab ausgewählte Aufgaben zu konzentrieren, ohne dabei gestört zu werden. Im Nachgang können Nutzer die täglichen Fortschritte zudem oberflächlich analysieren.Abseits der Uhr-App bringt das Windows 11 Build 22000.160 eine leichte Optimierung der Anzeige für die Neustart-Dauer nach Updates und einen Fix für fehlerhafte Ortungs-Icons innerhalb der Taskleiste. Die von Microsoft ausgeschriebenen bekannten Fehler dürften die Entwickler noch einige Wochen und Monate bis zur voraussichtlichen Veröffentlichung von Windows 11 im Herbst beschäftigen. Dennoch lohnt sich ein Blick in die Insider Preview des neuen Betriebssystems, vor allem da nun auch die Installation per ISO-Datei möglich ist.