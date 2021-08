Windows 11 als Vorschau-Version für Azure Virtual Desktop gestartet

Microsoft hat eine erste Vorschau-Version für Windows 11 für Azure Virtual Desktop freigegeben. Damit ist nun klar, dass der Konzern trotz Windows 365 zeitnah auch Windows 11 für sein Azure Cloud-PC-Angebot bereitstellen wird.

Windows 11 als Vorschau für Azure Virtual Desktop verfügbar

Was ist Azure Virtual Desktop? Azure Virtual Desktop ist eine Cloud-VDI-Plattform, mit der sich Desktops und Anwendungen in der Cloud ausführen lassen. Nutzer haben dabei gewissermaßen überall Zugriff auf ein vollständiges Windows-Erlebnis. Bislang steht Azure Virtual Desktop für Windows 10, Windows 7 und Windows Server (2012, 2016 und 2019) zur Verfügung.

Bisher gab es nur sehr wenige Informationen, wie Microsoft mit der Entwicklung für Windows 11 für das bestehende Azure Virtual Desktop vorankommt. Vieles sprach dafür, dass sich der Konzern auf Windows 365 konzentriert und die virtuellen Maschinen in der Azure-Cloud erst im kommenden Jahr mit Windows 11 starten - doch nun gibt es eine Preview.Mit Azure Virtual Desktop führt Microsoft das komplette Angebot von Windows Virtual Desktop fort und startet jetzt in die öffentliche Testphase für Windows 11. Das hat der Konzern bekannt gegeben und einen ersten Einblick in den Entwicklungsstand von Windows 11 für Azure Virtual Desktop veröffentlicht Der größte Unterschied zwischen Windows 365 und Azure Virtual Desktop ist, dass Unternehmen mit Azure Virtual Desktop selbst noch mehr Kontrolle über die virtuelle Instanz haben. Bei Windows 365 wird alles von Microsoft verwaltet, dass gilt auch für Arbeitsspeicher, Speicherplatz, Netzwerke, uvm.Für Windows 11 bietet Azure Virtual Desktop exklusive Unterstützung für Multisession, eine wichtige Option, die hilft Kosten zu optimieren, indem mehrere Benutzer auf einer einzigen virtuellen Azure-Maschine Windows ausführen können. In der Vorschau startet dazu nun die Unterstützung für Trusted Launch, um TPM 2.0 und sicheres Booten als Teil der VM-Konfiguration zu aktivieren. Damit lassen sich die Sicherheitsfunktionen von Windows 11 voll ausschöpfen. Die Benutzererfahrung mit Azure Virtual Desktop soll laut Microsoft mit der eines lokalen PCs identisch sein.Einige anspruchsvollere Grafikeffekte, wie Transparenzen, Animationen und abgerundete Ecken, könnten eingeschränkt sein. Unternehmen, die Windows 11 in der Vorschau auf Azure Virtual Desktop nutzen möchten, können drei mögliche Konfigurationen in der Vorschau über den Azure Marketplace laden: Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise Multi-Session und Windows 11 Enterprise Multi-Session + Microsoft 365 Apps. Wichtig ist, dass man sich zusätzlich zum Windows Insider-Programm anmelden muss.