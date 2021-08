Microsoft führt Impfpflicht für alle Mitarbeiter und auch Besucher ein

Impfungen gegen Sars-CoV-2 sind mittlerweile weit verbreitet und auch wichtig, denn es steht außer Frage, dass wir nur damit die Pandemie in den Griff bekommen. Eine staatliche Impfpflicht gibt es nur selten, Firmen hingegen sprechen diese immer häufiger aus, auch Microsoft

Microsoft macht es konsequent

Corona-Impfungen waren anfangs heiß begehrt, stehen aber mittlerweile in ausreichender Menge bereit. Doch die Impfquoten nehmen ab, da es nach wie vor viele gibt, die skeptisch sind und das Risiko einer Infektion in Kauf nehmen - damit aber auch andere gefährden. Vielerorts versucht man es deshalb mit speziellen Anreizen, in einigen Ländern wird ein mehr oder weniger strenger Impfzwang diskutiert.Letzteres ist aber natürlich schwierig, Unternehmen tun sich hier natürlich leichter, da sie Hausrecht haben. Davon machten bereits große Konzerne wie Google und Facebook Gebrauch und nun folgt auch Microsoft. Der Redmonder Konzern macht es auch konsequent und hat laut The Verge seine Angestellten informiert, dass ab September jeder, der ein Microsoft-Gebäude in den USA betreten will, eine Impfung gegen Sars-CoV-2 nachweisen muss.Das gilt auch für Gäste oder Lieferanten, denn auch sie dürfen Microsoft-Gebäude nicht betreten, wenn sie nicht gegen Corona geimpft sind. Ausnahmen sind allerdings möglich, für Mitarbeiter, die aus medizinischen oder sonstigen (etwa religiösen) Gründen ungeimpft sind, wird es Sonderlösungen geben.Der Redmonder Konzern erläutert die Entscheidung in einem Statement und betont, dass Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter oberste Priorität haben. Die Impfpflicht ist ein Zwischenschritt zur vollständigen Öffnung aller Büros, diese visiert man für den 4. Oktober 2021 an. Das ist allerdings nicht in Stein gemeißelt: "Wir werden die Lage in jeder Region, jedem Land und jedem Bundesstaat, in dem wir tätig sind, weiterhin auf lokaler Ebene überprüfen und die Termine und Maßnahmen bei Bedarf anpassen."