Nachfrage zu hoch: Microsoft stoppt Testzugänge für Windows 365

Die Nachfrage nach Microsofts neuen Cloud-PCs mit Windows 365 scheint größer zu sein als von den Redmondern erwartet. Aus diesem Grund wird die Möglichkeit kostenlose Testabonnements abzuschließen vorübergehend eingestellt. Zahlende Neukunden erhalten weiterhin Zugang.

Windows 365: Hybrid Windows "für eine hybride Welt"

Serverkapazitäten oder finanzielle Gründe - Woran scheitert es?

Alle Informationen zu den neuen Cloud-PCs

Zwei Monate wollte es Microsoft kostenlos ermöglichen, Interessenten vom erst vor wenigen Tagen eingeführten Windows 365 Business und Enterprise zu überzeugen. Dass die virtuellen Maschinen mit einem streambaren Windows 10 jedoch so stark nachgefragt sind, scheint das Unternehmen überrascht zu haben. Nun zieht man daraus erste Konsequenzen: "Aufgrund der äußerst starken Nachfrage werden derzeit keine neuen Testabonnements angeboten. Registrieren Sie sich, um über die Verfügbarkeit neuer Testabonnements benachrichtigt zu werden", ist auf der Windows 365-Webseite zu lesen.Detaillierte Gründe, warum die zweimonatig kostenlosen Abos (Free Trial) ausgesetzt werden, geben die Redmonder nicht bekannt. Ob die Auslastung der für Windows 365 zur Verfügung gestellten Azure-Ressourcen in einen kritischen Bereich vorgestoßen ist oder ob der finanzielle Kickstart unter den Erwartungen des Unternehmens lag, kann also vorerst nicht geklärt werden. Da sich Windows 365 aber auch an Organisationen mit mehreren Tausend Mitarbeitern richten soll, ist es eher unwahrscheinlich, dass Microsofts Cloud-Server aufgrund der Gratis-Testphase bereits in die Knie gegangen sind.Die Cloud-PCs mit Windows 365 werden seit dem 2. August 2021 für Selbstständige und Unternehmen angeboten. Microsoft versucht über diesen Weg das hybride Arbeiten zu fördern und Windows 10 (bald Windows 11 ) auf alle Geräte zu streamen - vom klassischen Desktop-PC über Notebooks bis hin zu Smartphones und Tablets. Das Einzige, was benötigt wird, ist ein HTML5-fähiger Browser, eine stabile Internetleitung und in den meisten Fällen passende Eingabegeräten wie eine Maus oder Tastatur. Die Preise für die virtuellen PCs starten ab circa 18 Euro pro Monat und steigen je nach gewünschter Leistungsfähigkeit des Cloud-Systems.