Rundflug Silicon Valley Campus: Microsoft zeigt Hybrid-Work-Modell

Nicht erst seit dem Beginn der Corona-Pandemie setzen Konzerne wie Microsoft auf ein hybrides Arbeitsmodell. Durch die Pandemie hat sich aber noch einmal einiges verbessert für Arbeiter im Home-Office. Wie das bei Microsoft funktioniert, zeigt jetzt ein interessantes Video.

Rundflug über und durch Microsofts Silicon Valley Campus

180.000 Mitarbeiter als ein Team

Microsoft zeigt dazu einen über zweiminütigen "Rundflug" durch den neuen Silicon Valley Campus in Mountain View, Kalifornien. Die Bilder sind recht eindrucksvoll aus dieser Perspektive und sollen einen Einblick in den täglichen Arbeitstag bei Microsoft vermitteln. Sie zeigen die neuen Gebäude des Silicon Valley Campus mit samt dem angelegten Park, den Sportplätzen, den Restaurants und Meeting-Räumen.Michael Ford (CVP of Global Workplace Services at Microsoft & Corporate Board Member) erklärt dazu in einem Beitrag bei Linkedin , wie Microsoft das hybride Arbeiten in einem großen Team aufgebaut hat:"Ich werde oft gefragt, wie mein Team mit über 180.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern beweglich bleibt. Es gibt keinen globalen Ansatz, der für alle passt, und Immobilienexperten in Unternehmen müssen in den Aufbau eines Ökosystems investieren, das den Erfolg des Unternehmens mit individuellem Wachstum und Kreativität in Einklang bringt. Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderung ist Flexibilität." Im Video sieht man, wie täglich virtuelle Meetings mit Mitarbeitern rund um den Globus abgehalten werden, wobei viele der Mitarbeiter im Home-Office arbeiten."Mein Team entwirft und baut seit Jahren Räume, die hybride Arbeitsformen unterstützen können. Auch wenn wir unsere Gesundheits- und Wellness-Standards an die COVID-19-Pandemie angepasst haben, bleibt unser Ziel dasselbe: Wir verfolgen einen forschungsbasierten Ansatz bei der Gestaltung unserer Arbeitsplätze und gründen alles auf unserer grundlegenden Designstrategie der Inklusivität", so Ford."Dieser Geist lässt sich am besten in unserem neu modernisierten Campus im Silicon Valley einfangen. Das folgende Video bietet einen weiteren Einblick in die hybride Arbeitserfahrung bei Microsoft. Die Mitarbeiter können von den Umgebungen aus arbeiten, in denen sie sich am wohlsten fühlen, und das fördert die Zusammenarbeit - sogar über Zeitzonen hinweg."