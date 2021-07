Amazons MMORPG-Hoffnung: New World startet heute in die Beta

Nach diversen Verzögerungen und Neuausrichtungen fällt heute der Startschuss für die geschlossene Beta-Phase des Online-Rollenspiels New World. Teilnehmen können unter anderem alle Vorbesteller des Amazon-Spiels. Der offizielle Release ist derzeit für den 31. August geplant.

Vorbesteller erhalten direkten Zugang zur Beta von New World

Amazon Game Studios

Die Amazon Game Studios konnten ihren jüngsten Zeitplan einhalten und öffnen am heutigen 20. Juli ab 18 Uhr die Pforten nach Aeternum, der Welt des neuen MMORPGs New World. Nachdem man bereits im letzten Sommer diverse Alpha- bzw. Beta-Phase und Stresstests bewältigt hat, versprechen die Entwickler nach der Neuausrichtung - basierend auf dem Feedback der Spieler - unter anderem "gefährliche neue Gebiete, Expeditionen, unzählige Quests und Aktivitäten überall in der offenen Spielwelt." Ebenso wurden im Laufe der Zeit neue Waffen ins Spiel gebracht, um die sich die komplette Ausrichtung der Spieler dreht (Skillung, Klassen etc.).An der jetzt startende Testphase können alle Interessenten teilnehmen, die sich New World wahlweise bei Amazon oder via Steam vorbestellt haben. In der Standard-Edition schlägt das Online-Rollenspiel hier mit 40 Euro, in der Deluxe-Edition samt diversen Ingame-Goodies mit 50 Euro zu Buche. Eine gewisse Anzahl von Spieler wird zudem für die Beta freigeschaltet, nachdem sie sich auf der offiziellen Homepage zu dieser angemeldet haben. Die geschlossene Testphase endet laut Amazon am 2. August um 23:59 Uhr.New World dürfte es aktuell nicht leicht haben, sich am MMO-Markt durchzusetzen. Gerade aufgrund der beiden starken Konkurrenten World of Warcraft und Final Fantasy XIV Online. Während Letzteres durch Twitch-Streamer wie Asmongold und der im Herbst erwarteten Veröffentlichung der Erweiterung 6.0 "Endwalker" große Aufmerksamkeit erfährt, veröffentlichte Blizzard vor wenigen Wochen das WoW-Update 9.1 "Ketten der Herrschaft" mit neuen Dungeons und Raidinhalten. Dennoch darf man auf die Entwicklung von New World gespannt sein.