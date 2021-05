New World - Neuer Trailer zum Open-World-MMO von Amazon

Mit New World arbeiten die Amazon Studios derzeit an einem neuen Online-Rollenspiel, das im August dieses Jahres für den PC er­schei­nen soll. In einem Video stellt das Studio jetzt die Insel Aeternum ein wenig genauer vor, welche der Schauplatz des Abenteuers ist.Direkt zu Beginn von New World werden Spieler an die Küste von Aeternum angespült und können die riesige Insel danach dann frei erkunden. Glaubt man den Mythen und Legenden, ist auf der Insel das geheimnisvolle Mineral Azoth zu finden, welches seinem Besitzer große Macht verleiht. Allerdings steckt Aeternum auch voller Gefahren, denen sich die Spieler in Echtzeitkämpfen entgegenstellen müssen.Neben Gefechten mit KI-gesteuerten Gegnern sollen in New World aber auch Schlachten mit rivalisierenden Mitspielern möglich sein. An diesen sollen bis zu 100 Spieler gleichzeitig be­tei­ligt sein. Eigentlich sollte New World bereits im letzten Jahr erscheinen, aktuell gibt Amazon den 31. August dieses Jahres als Release-Termin für den PC an.