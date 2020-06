New World: Actionreiche Kämpfe im neuen Trailer des Amazon-MMO

Waffen erhalten Talentbäume und riesige PvE-PvP-Schlachten kommen

Nach der Ankündigung des Beta-Zugangs zu New World ab Ende Juli stimmen die Amazon Game Studios mit einem neuen Combat-Trailer auf das kommende MMORPG ein. Das actionreiche Kampfsystem als Alternative zum klassischen Tab-Targeting wurde von den Entwicklern bereits in einem kürzlich veröffentlichten " Developer Diary " vorgeführt und jetzt in diesem kurzen Teaser für Otto Nor­mal­spie­ler spannend aufbereitet.Das Online-Rollenspiel will sich von dem System einer "besten Ausrüstung" und hohen Attributen (Stats) verabschieden und stattdessen auch die Positionierung, das Studieren der Gegner und das Ausweichen von Attacken mehr in den Kampf einbringen. Zudem werden die verschiedenen Waffen in New World über separate Talentbäume (Skilltrees) verfügen, die abseits von charakterbezogenen Fertigkeiten und Boni gelevelt werden. Mit einem entsprechend großen Zeitinvestment kann ein einziger Charakter sowohl im Nahkampf (Meele), Fernkampf (Ranged) und mit Magie überzeugen.Neben klassischen Quests und Storylines werden PvE- und PvP-Schlachten mit bis zu 100 Spielern im Mittelpunkt des neuen Amazon-MMOs stehen. Festungen und Territorien kön­nen dabei von Kompanien (Gilden) eingenommen werden und müssen entsprechend ge­gen feindliche Spieler und die NPC-PvE-Fraktion "Corrupted" verteidigt werden. Es bleibt je­doch abzuwarten wie New World das PvP-Balancing von Waffen, Klassen und Skills hand­habt und ob die Server der Amazon Web Services (AWS) genügend Reserven für New World be­reit­stel­len, um die riesigen Kämpfe ohne "Lags" über den Bildschirm zu bringen.Können die Amazon Game Studios ihren Zeitplan einhalten, wird New World am 25. August 2020 erscheinen. Vorbesteller der Standard- und Deluxe-Edition des MMORPG können ab dem 23. Juli an der geschlossenen Betaphase teilnehmen. Die Pre-Order-Angebote starten ab 39,99 Euro. Sie sind im Online-Shop von Amazon und direkt bei Steam erhältlich.