Windows 10: Optionales Update bringt Wetter- und News-Widget für alle

Auf der gestern gestarteten Microsoft Build-Konferenz spielte Windows 10 allenfalls eine Nebenrolle , wenn überhaupt. Doch "nebenbei" hat der Redmonder ein optionales Update veröffentlicht, das das News- und Wetter-Widget für alle Nutzer freischaltet.

Verbesserungen und Fixes

Das Widget, um das es hier geht, ist an einem Wetter-Symbol samt Temperatur-Anzeige recht unten zu erkennen. Wenn man mit der Maus darüberfährt bzw. das Symbol anklickt, dann öffnet sich ein Popup-artiges Fenster, in dem man Informationen wie aktuelle Nachrichten, Sportergebnisse, Verkehrs-Updates und Wetter findet.Bisher war das - nicht von allen geliebte, aber auch abschaltbare - Widget nicht für alle verfügbar, sondern wurde in einem gestaffelten Rollout nach und nach verteilt. Doch Microsoft hat nun das optionale Update KB5003214 freigegeben (via Windows Latest ). Dieses bringt das Widget für alle Nutzer, die Windows 10-Version 21H1, 20H2 oder 2004 installiert haben. Man kann die Aktualisierung wie immer über Windows Update sowie den Update-Katalog von Microsoft beziehen.Wie erwähnt ist KB5003214 optional, sicherheitsrelevante Inhalte bringt es nicht mit. Alle, die diesen Patch aufspielen, haben dann gemeinsam mit dem jüngsten Mai-Update Build 19043.1023 auf dem Rechner (im Fall von 20H2 ist es Build 19042.1023, bei Version 2004 hingegen Build 19041.1023). Die Änderungen sind aber in allen drei Fällen die gleichen.KB5003214 schaltet nicht nur das Widget für alle frei, es bringt auch eine neue und sinnvolle Anpassung mit sich: Denn in den Einstellungen des Widgets (Rechtsklick auf die Taskleiste) kann man nun bei "Auf hover öffnen" ein Häkchen setzen oder entfernen. Wer diese Funktion ausschaltet, bei dem wird das Fenster für "Neuigkeiten und interessante Themen" nicht länger versehentlich geöffnet, wenn man mit der Maus lediglich darüberfährt.Neben dieser sinnvollen Einstellungsmöglichkeit bringt das Update auch einige Bugfixes mit sich, allen voran für die Ihr Smartphone-Funktionalität. Denn zuletzt konnten an die Taskleiste angeheftete Android-Apps in bestimmten Fällen nicht gestartet werden.