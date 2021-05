Microsoft Office: Windows-Apps erhalten KI-basierte Dateivorschläge

Microsoft hat angekündigt, dass die Office-Anwendungen Word, Excel und PowerPoint mit einem neuen Feature ausgestattet werden. Auf der Start­sei­te der Apps ist bald ein neuer Bereich mit Dateivorschlägen zu sehen. Die Vorschläge werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ermittelt.

Funktion verwendet maschinelles Lernen

Funktion soll ab Juni zur Verfügung stehen

Siehe auch:

Die neue Funktion ist unter dem Namen "Empfohlene Dateien" bekannt und soll den Office-Nutzern helfen, auf wichtige Dateien schneller zugreifen zu können. Wie MSPoweruser schreibt, werden für die Dateivorschläge unterschiedliche Faktoren ausgewertet. Neben der Häufigkeit der Bearbeitung spielen auch Kommentare von anderen Personen, mit denen der Nutzer interagiert, eine Rolle. Es werden mehrere Vorschläge nebeneinander angezeigt.Das Feature lässt sich schon seit einiger Zeit in den Web- und Mac-Versionen von Office finden. Nun haben die Redmonder die Dateivorschläge auch in die Windows-Apps eingebaut.Um den Nutzern passende Vorschläge anzeigen zu können, greift Microsoft auf maschinelles Lernen zurück. Mit der Technologie können Word, Excel und PowerPoint vorhersagen, welche Dateien der Anwender wahrscheinlich als nächstes öffnen möchte. Hierfür werden nur Dateien, die in einem verknüpften OneDrive-Ordner oder SharePoint-Verzeichnis abgelegt wurden, berücksichtigt. Lokale Dokumente, Tabellen und Präsentationen werden von der Funktion hingegen nicht erfasst.Der Rollout der neuen Funktion soll in knapp einem Monat starten. Bis die Dateivorschläge bei allen Office-Nutzern zum Vorschein kommen, könnte es allerdings noch bis Mitte September dauern. Das Feature wird schrittweise in die Apps integriert und nicht direkt für alle Anwender freigeschaltet, sodass Microsoft die Neuerung zunächst noch testen kann.