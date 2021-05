Windows 10: Touch-Tastatur bald mit Designs und weiteren Optionen

Microsofts Betriebssystem Windows 10 ist standardmäßig mit einer in­te­grier­ten Touch-Tastatur ausgestattet. Schon jetzt verfügt das Tool über ein helles sowie ein dunkles Theme und über Funktionen wie eine Auto-Vervollständigung. Ein Update soll weitere Features mit sich bringen.

Update ist Teil der Sun Valley-Oberfläche

Einem Bericht von Windows Latest zufolge möchte Microsoft der Bildschirm-Tastatur einen komplett neuen Look spendieren. Das Touch-Programm soll in Zukunft mehr Möglichkeiten zur Individualisierung besitzen. Momentan gibt es neben dem hellen und dem dunklen De­sign keine Themes. Das soll sich mit der Aktualisierung ändern, sodass die Nutzer die Touch-Tastatur anpassen können. Die hellen und dunklen Themes bleiben weiterhin verfügbar.Demnächst haben die Nutzer des Touchscreen-Keyboards die Option, die Größe und Skalierung der Tastatur zu ändern. Außerdem kann man zwischen verschiedenen Hintergrund-Bildern wählen und die Deckkraft der Bilder anpassen. Darüber hinaus kann eine Akzent-Farbe für die Design-Elemente festgelegt werden.In aktuellen Preview-Builds lässt sich ein neuer Ordner mit dem Namen "touchkeyboard" finden. Das Verzeichnis enthält acht ver­schie­de­ne Hintergründe, von denen jeweils vier Bilder zu hellen und zu dunklen Themes gehören.Die Verbesserungen sollen im Rahmen der "Sun Valley"-Oberfläche in das Betriebssystem eingebaut werden. Das Update ersetzt die aus der Zeit von Windows 95 stammenden Icons und bringt zahlreiche Design-Anpassungen mit sich. Die neue Oberfläche wird schrittweise in das Betriebssystem integriert und vor allem mit der Aktualisierung auf die Windows 10 21H2 ausgeliefert. Das Funktions-Update soll im diesjährigen Herbst das Licht der Welt erblicken.