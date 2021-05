Login-Probleme bei Outlook nach Windows 10 Patch-Day-Update

Beim Window 10 Mai-Patch-Day ist für Outlook schiefgegangen, was nur schiefgehen konnte. Von einem Fehler, der die Nachrichten nur noch bruchstückhaft anzeigt, hatten wir bereits berichtet. Nun stellt sich heraus - dieser Bug ist nicht der einzige.

Fehlermeldung "80080300"

Das zweite Problem, das sich nun herauskristallisiert hat, betrifft Microsoft Teams und Outlook und legt beide lahm. Microsoft hat den Fehler in seine Untersuchungs-Liste von Problemen nach dem Patch-Day mit aufgenommen und arbeitet an einer Lösung. So heißt es zumindest in einem Update-Beitrag im Admin-Portal. Microsoft bestätigt, dass es zu Anmeldeproblemen bei der Verbindung mit Teams, Outlook und "OneDrive for Business" kommen kann."Betroffene Benutzer sehen möglicherweise den folgenden Fehler: ‚Es tut uns leid, wir sind auf ein Problem gestoßen‘", so Microsoft. In einigen Fällen sehen Benutzer den Fehlercode "80080300", wenn sie versuchen, sich zu verbinden oder anzumelden. Das Unternehmen schreibt dazu, der Fehler treffe nur Geräte, auf denen das Sicherheitsupdate Windows 10 KB5003169 (Version 1909) installiert ist."Aktuelle Telemetrie zeigt, dass ein kleiner Prozentsatz der Benutzer nicht in der Lage ist, eine Verbindung zu verschiedenen Microsoft 365 Desktop-Clients herzustellen", so das Unternehmen. Wenn Sie den Fehler häufig erhalten, empfiehlt Microsoft, den Computer einfach nur manuell neu zu starten. Dies ist jedoch nicht gerade eine langfristige Lösung für das ziemlich lästige Problem. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Login-Problem nach einem Sicherheits-Patch auftritt. Ähnliche Login-Probleme wurden zum ersten Mal mit Google Chrome nach dem Windows 10 Version 2004 Update gemeldet.Der Fehler wurde jedoch zeitnah behoben. Ob Microsoft bald ein Hotfix nachreichen kann, ist noch unbekannt. Die am 12. Mai veröffentlichten Windows 10 Mai-Patch-Day-Updates enthalten Sicherheitskorrekturen für Bluetooth-Treiber und andere Kernkomponenten, und sie werden automatisch installiert. Daher ist es besonders problematisch, wenn anschließend wichtige Elemente nicht mehr funktionieren.