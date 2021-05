Microsoft startet erstes optionales Update für Windows 10 Version 21H1

Microsoft hat die erste Aktualisierung für das neue Windows 10 Mai 2021 Update alias Windows 10 21H1 als Preview veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein nicht-sicherheitsrelevantes, optionales Update, das auch für Windows 10 Version 20H1 und 20H2 veröffentlicht wurde.

Problem Win32-Apps

Update KB5003214 (Übersetzt mit deepl.com) Wir haben ein Problem mit dem Just-in-Time (JIT)-Verhalten von jscript9.dll behoben.

Wir haben ein Problem behoben, das Benutzer daran hindern könnte, Telefon-Apps zu öffnen, die an die Taskleiste angeheftet sind. Dieses Problem tritt auf, nachdem sie auf Windows 10, Version 2004, aktualisiert haben und dann die Telefon-App verwenden.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass bestimmte Win32-Apps bei Verwendung des runas-Befehls geöffnet werden.

Wir haben ein Problem behoben, das das Öffnen bestimmter Win32-Apps verhindert, wenn die Gruppenrichtlinie "BlockNonAdminUserInstall" aktiviert ist.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem PWA-Symbole (Progressive Web Application) als leer angezeigt werden, wenn Sie sie an die Taskleiste anheften.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem der Speicher für Berührungseingaben nicht richtig verwaltet wird, bevor eine Sitzung endet.

Wir haben ein Speicherleck in ctfmon.exe behoben, das auftritt, wenn Sie eine Anwendung aktualisieren, die ein bearbeitbares Feld hat.

Es wurde ein Problem behoben, das verhindert, dass ein Touch-Gerät in Situationen mit mehreren Monitoren als serielle Maus funktioniert.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem der Text der Einstellungsseite "Beenden Sie die Einrichtung Ihres Geräts" beim Start unerwartet angezeigt wird.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem möglicherweise Elemente auf dem Desktop angezeigt werden, nachdem Sie sie vom Desktop gelöscht haben.

Wir haben ein Problem behoben, das Benutzer daran hindert, die Seite "Mauseinstellungen" anzuzeigen, wenn die Gruppenrichtlinie für die Sichtbarkeit der Einstellungsseite auf "showonly:easeofaccess-mousepointer" eingestellt ist.

Wir haben ein Problem im abgesicherten Modus behoben, das verhindert, dass sich Benutzer anmelden können, wenn Web Sign-in aktiviert ist.

Wir haben ein Problem im Active Directory (AD) Admin Center behoben, das einen Fehler anzeigt, wenn es viele Organisationseinheiten (OU) oder Containerobjekte auflistet und die PowerShell-Transkription aktiviert ist. Die Fehlermeldung lautet: "Collection was modified after the enumerator was instantiated".

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass Screen Reader die falschen UI-Informationen melden. Dieses Problem tritt auf, weil UI Automation ungenaue Eigenschaftsinformationen für einige Steuerelemente, wie IsDialog und IsControl, meldet.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem die BitLocker-Verschlüsselung nicht automatisch über eine Gruppenrichtlinie angewendet werden kann. Dieses Problem tritt bei externen Laufwerken auf, die eine aktive MBR-Bootpartition (Master Boot Record) haben.

Wir haben ein Speicherleck in PKU2U behoben, das dazu führt, dass Clusterknoten keinen Speicher mehr haben.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Verarbeitung des Autopilot-Reset-Befehls zu lange dauert, nachdem er gesendet wurde.

Wir haben ein Problem behoben, das den Windows Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server daran hindern kann, einem DHCPv6-Client einen Lease anzubieten, nachdem der Client in ein anderes virtuelles LAN (VLAN) umgezogen ist.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass eine Aufgabe korrekt funktioniert, wenn Sie für die Aufgabe die Bedingung "Nur starten, wenn die folgende Netzwerkverbindung verfügbar ist" festlegen.

Wir haben ein Problem behoben, das möglicherweise den Fehler "Gerät entfernt" anzeigt, wenn Direct3D-Entwickler die SetStablePowerState() API im Windows-Entwicklermodus verwenden.

Wir haben einen Fehler behoben, der dazu führen kann, dass die Videowiedergabe fehlschlägt, wenn Sie von einem externen HDR-Display (High Dynamic Range) zu einem integrierten Nicht-HDR-Display wechseln.

Wir haben einen Fehler behoben, der dazu führt, dass der räumliche Audioeffekt nicht auf Sounds angewendet wird, wenn Sie räumliches Audio aktivieren.

Wir haben ein Problem mit Rauschen behoben, wenn Sie Spatial Audio aktivieren und Bluetooth-USB-Kopfhörer verwenden.

Wir haben ein Problem bei der Kodierung von Metadaten behoben, das dazu führt, dass FLAC-Musikdateien (Free Lossless Audio Codec) nicht mehr abgespielt werden können, wenn Sie den Titel, den Künstler oder andere Metadaten ändern.

Wir haben Unterstützung für die Dateierweiterung .hif für High Efficiency Image File (HEIF) Bilder hinzugefügt.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass ein System nicht mehr funktionierte, wenn Remote Desktop für die USB-Umleitung eines Xbox One-Controllers verwendet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass ein RemoteApp-Fenster flackerte oder sich in einen anderen Bereich des Bildschirms bewegte, wenn eine Touch- oder Stifteingabe verwendet wurde.

Wir haben ein Problem mit der PerfMon-API behoben, das Handle Leaks verursachen konnte, die die Leistung verlangsamen.

Es wurde ein Problem behoben, das zu einer endlosen Replikation führen konnte, wenn Sie einen neuen Domänencontroller befördern und die Funktion Active Directory-Papierkorb aktiviert ist.

Wir haben ein Problem behoben, das sporadisch verhindert, dass das Resource Host Subsystem (RHS) Netzwerknamensressourcen im Domain Name System (DNS) registriert. Infolgedessen erscheint die Ereignis-ID 1196.

Wir haben ein Problem mit Geräten behoben, die mit den Richtlinien RestrictedGroups, LocalUsersAndGroups oder UserRights des Mobile Device Management (MDM) konfiguriert wurden. Diese Geräte erhalten fälschlicherweise weiterhin die Richtlinie, nachdem Sie MDM verwendet haben, um das Konfigurationsprofil zu entfernen, das die Richtlinie enthält. Infolgedessen haben Benutzer der betroffenen Geräte möglicherweise falsche Gruppenmitgliedschaften und UserRights-Zuweisungen oder andere Symptome. Dieses Problem tritt nach der Installation von Windows-Updates vom 29. Oktober 2020 und später auf.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass Benutzer geografische Standortinformationen erhalten, selbst wenn alle Einstellungen der Geolocation-UI korrekt aktiviert sind und das Gerät einen Standortsensor enthält.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Registrierung eines DNS-Updates für einen A-Eintrag und einen PTR fehlschlägt, wenn virtuelle Azure-Maschinen gegen Unternehmens-DNS-Zonen aktualisiert werden.

Wir haben ein Zeitproblem behoben, das dazu führen konnte, dass eine RemoteApp gelegentlich Zeichen dupliziert, die auf der lokalen Tastatur eingegeben oder aus der Windows-Zwischenablage eingefügt wurden.

Dieses Windows 10-Update ist auch für Release Preview Channel Insider verfügbar, die sich derzeit auf dem Oktober 2020 Update, Version 20H2 Build 19042.1023 (KB5003214), befinden.

Das ging schnell: Während Microsoft gerade erst das Windows 10 Mai 2021 Update gestartet hat, gibt es jetzt ein erstes Update. Die Aktualisierung ist optional. Die Previews - früher bekannte als "C-Updates" dienen dem Test der Updates vor der Freigabe am Patch-Day und werden daher als optionale Updates ausgeliefert. Die Previews enthalten nur Fehlerbehebungen und keine Sicherheitsupdates. Das neue Update wird unter KB4580364 in der Knowledge Base geführt und steht für auch für Windows 10 20H1, alias Windows 10 Mai 2020 Update, und 20H2, alias Windows 10 Oktober 2020 Update zur Verfügung.Zu den wichtigsten Fehlerbehebungen gehört, dass ein Problem beim Starten von Win32-Apps behoben wurde. Außerdem stehen Fehlerbehebungen für die Touch-Eingabe und für diverse Anwendungen bereit. Die Liste der Änderungen ist lang. Das Update ist auch im Release Preview Channel Insider verfügbar, die sich derzeit auf dem Oktober 2020 Update, Version 20H2 Build 19042.1023 (KB5003214), befinden. Es gibt dazu alle Informationen im Windows Blog . Die in dem optionalen Update enthaltenen Bugfixes werden mit dem Patch-Day im Juni an alle Nutzer verteilt.