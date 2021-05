Windows 10 Mai 2021 Update: Alles was ihr jetzt dazu wissen müsst

Microsoft stellt ab sofort das Windows 10 Mai 2021 Update zum Down­load be­reit, das auch unter der Versionsnummer 21H1 bekannt ist. Das Wort Update trifft die Sache aber - wie schon im Herbst 2020 - nicht ganz. Denn Version 21H1 ist eher ein Mini-Update oder Service Pack .

Warum gilt das Windows 10 Mai 2021 Update als "Feature-Update"?

Neuer Multi-Kamera-Support für Windows Hello

Verbesserungen bei Windows Defender Application Guard (WDAG)

Verbesserungen am Windows Management Instrumentation (WMI) der Gruppenrichtlinien (GPSVC).

Neue Microsoft Edge (Chromium)-Unterstützung für den Windows 10-Kiosk-Modus

Verbesserungen des WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service

Updates des Sync-Protokoll des Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM)

Verbesserungen der Windows 10-Startzeiten für Apps mit Roaming-Einstellungen

1. Neuinstallation und Update über ISO-Dateien

2. Aktualisierung über die Windows Update-Funktion

noch nicht angeboten wird

3. Download über das Media Creation Tool

Windows 10 hat anfangs große, ja sogar riesige Updates spendiert bekommen. Diese Ak­tu­a­li­sie­run­gen haben viele neue Funktionen mit sich gebracht. Das lag einerseits daran, dass der Red­mon­der Kon­zern diese Funktionalitäten zum ursprünglichen Veröffentlichungstermin des Be­triebs­sys­tems nicht fertig bekommen hat, andererseits daran, dass man Feinschliff und auch neue Ideen nachgereicht hat.Diese Zeiten sind aktuell vorbei, wenngleich wir uns Ende des Jahres vermutlich auf ein grö­ße­res Update freuen können, das die unter dem Codenamen Sun Valley bekannten Op­ti­mie­run­gen und Änderungen der Benutzeroberfläche mit sich bringen wird - das ist je­den­falls derzeit der Plan bzw. die Erwartung der Fachwelt. Denn allzu viel hat Microsoft selbst bis­her nicht bestätigt.Entsprechend muss man beim nun ver­öf­fent­lich­ten Windows 10 Mai 2021 Update (Version 21H1) doch recht genau hin­se­hen, wenn man nach Neuem sucht. Ent­de­cken kann man aber dennoch das eine oder andere In­te­res­san­te - von kleineren Ver­bes­se­run­gen und Bugfixes mal abgesehen.Microsoft selbst hat übrigens in einem Blog­bei­trag gerade einmal drei Neuerungen her­vor­ge­ho­ben: Multikamera-Unterstützung für Win­dows Hello, Performance-Verbesserungen bei Windows Defender Application Guard sowie dem Updaten von Windows Management Instrumentation (WMI) der Gruppenrichtlinien.Daslässt sich entweder als ISO-Datei oder über die in Windows integrierte Update-Funktion he­run­ter­la­den und in­stal­lie­ren. Alternativ kann das Media Creation Tool von Microsoft genutzt werden. Wir stellen die drei Möglichkeiten nachfolgend im Detail vor.Mit den offiziellen ISO-Dateien lässt sich Windows 10 Version 21H1 einfach he­run­ter­la­den. Man kann damit sowohl eine Aktualisierung des Windows 10 Systems vor­neh­men (Up­date) als auch eine vollständige Neuinstallation (Clean Install) durchführen.Wir bieten die ak­tu­el­len Windows 10 ISO-Dateien über unser Download-Center an . Für die Installation wird ein USB-Stick mit mindestens acht Gigabyte Speicherplatz benötigt. Dieser kann mit Hilfe des Windows USB & DVD-Download Tools als bootbares Medium eingerichtet werden.Eine übersichtliche Anleitung wie das geht und welche Schritte danach notwendig sind, lässt sich in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung: " Wie kann ich Windows von einem USB-Stick installieren? " finden.Das Windows-Update lässt sich auch über die integrierte Windows Update-Funktion be­zie­hen und installieren. Dazu sollten dieaufgerufen werden. Daraufhin lässt sich "Nach Updates suchen" anklicken.Da Microsoft große Updates allerdings schrittweise ausrollt, kann es vorkommen, dass die neueste Version. In diesem Fall lassen sich die ISO-Da­tei­en oder das (nachfolgende) Media Creation Tool nehmen.Mit dem Media Creation Tool von Microsoft können die Installations-Dateien für das Win­dows 10 Mai 2021 Update direkt von Microsoft heruntergeladen werden. Nach dem Start sollte zunächst die gewünschte Edition (Home, Professional) sowie die Sprache aus­ge­wählt werden. Danach kann die In­stal­la­tion direkt gestartet oder ein In­stal­la­tions­me­dium (USB-Stick) erstellt werden. Der Setup-Dialog führt durch alle nötigen Schritte.