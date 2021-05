Windows 10 21H2: Sun Valley-Update zeigt sich mit ersten X-Features

Mit dem Abzug von Windows 10X-Entwicklern und einer ungewissen Zukunft der Chrome OS-Alternative fokussiert sich Microsoft jetzt umso mehr auf das anstehende Sun Valley-Update. Einige neue X-Funktionen scheinen es auch in das "normale" Windows 10 zu schaffen.

Schluss mit kantigen Fenstern: Microsoft rundet weiter ab

Wie die Kollegen von Windows Latest berichten, bringt Microsoft diverse, einst exklusive Windows 10X-Features im kommenden Windows 10 21H2-Update unter. Aus aktuellen Sun Valley-Codes gehen Anzeichen hervor, dass Änderungen unter anderem am seitlich plat­zier­ten Info-Center für Benachrichtigungen und seinem "Schnelle Aktionen"-Bereich (engl. Ac­tion-Center) implementiert werden könnten. Bisher nur ein kleiner Schritt: Über einen Schie­beregler (Gripper) lassen sich die Aktionen ein- und ausklappen. So haben es Insider bisher nur unter Windows 10X gesehen.In einem ersten Blick auf die neuen Preview-Builds trifft man weiterhin auf abgerundete Ele­mente, welche typisch für das neue Sun Valley-Interface und das Redesign von Windows 10 sein sollen. Nachdem bereits im Vorfeld Programmierer Zugriff auf eine aktualisierte Task­leis­te und ein angepasstes, schwebendes Kontextmenü erhalten haben, ließ Microsoft selbst di­ver­se Informationen durchsickern. Scheinbar versehentlich teilten die Redmondern in einem Blog-Beitrag unter anderem den Screenshot eines Dialogfensters mit ebenso abgerundeten Seitenrändern.Weitere Informationen zum neuen Look von Win­dows 10 werden auf der anstehenden Mi­cro­soft Build 2021 erwartet, die in der nächsten Woche als virtuelle Entwicklerkonferenz star­tet. Aktuell kann man davon ausgehen, dass die Version 21H2 für einen Startschuss im Herbst dieses Jahres vorgesehen ist, sollten keine weiteren pandemiebedingten Ver­schie­bun­gen erfolgen. Kommende Windows 10 Insider-Previews werden außerdem weitere Sun Valley-Funktionen aufzeigen, die sich bisher nur für versierte Coder mit entsprechenden Visual Studio-Skills offenbaren.