Windows 10: Microsoft beerdigt Timeline-Features früher als gedacht

Microsoft wird sich schneller als gedacht von der geräteübergreifenden Synchronisation seiner Windows 10-Timeline verabschieden. Aus neuen Support-Dokumenten geht hervor, dass die Funktion bereits ab Juli stark eingeschränkt und keine weiteren Uploads zulassen wird.

Hinweis von Microsoft zum Thema "Hilfe zur Chronik" "Ab Juli 2021 besteht keine Möglichkeit mehr, neue Aktivitäten in die Zeitachse hochzuladen, wenn Ihr Aktivitätsverlauf über Ihr Microsoft-Konto (MSA) auf Ihren Geräten synchronisiert wurde. Sie können weiterhin die Zeitachse verwenden und Ihren Aktivitätsverlauf (Informationen zu zuletzt verwendeten Apps, Websites und Dateien) auf Ihrem lokalen Gerät anzeigen. Mit AAD verbundene Konten sind nicht betroffen"

Den eigentlichen Plan, die Timeline ab Windows 10 21H2 im Herbst in ihren Grundfunktionen zu beschneiden , scheint Microsoft nun deutlich früher in die Tat umzusetzen. Wie die Kollegen von Windows Latest auf einer Hilfe-Webseite der Redmonder entdecken konnten, soll das Hochladen weiterer Informationen in den Aktivitätsverlauf der Zeitachse ab Juli nicht länger möglich sein. Die Timeline wird ab diesem Zeitpunkt lediglich auf dem lokalen System ihren Dienst verrichten und nicht länger per Cloud-Funktion über alle mit dem Microsoft-Konto verbundenen Geräte hinweg synchronisiert.Windows 10-Insider konnten die Abschaltung der Synchronisation bereits seit mehreren Wochen in Preview-Builds beobachten, die vorab des kommenden Feature-Updates 21H2 erschienen sind. Eingeführt wurde die Timeline im April 2018, um ausgeführte Apps mit einer Übersicht der letzten Aktivitäten zu verbinden. Es folgten iOS- und Android-Integrationen sowie offizielle Erweiterungen für den Chrome-Browser. Mit der Entfernung der Timeline aus dem Microsoft Launcher wurde das Ende der Funktion im September 2020 eingeläutet.