Windows 10: Update schaltet jetzt neue Taskleisten-Funktionen frei

Der kürzlich angekündigte Rollout neuer Taskleisten-Funktionen nimmt mit dem heutigen Windows 10-Patch KB5001391 Formen an. Für viele Nutzer schaltet Microsoft mit ihm die "News and Interests" frei. Das op­tionale Update kann ab sofort heruntergeladen werden.

Highlights des Windows 10-Updates KB5001391

Mit Nachrichten und Interessen auf der Windows-Taskleiste erhalten Sie schnellen Zugriff auf einen integrierten Feed mit dynamischen Inhalten, wie Nachrichten, Wetter, Sport und mehr, der im Laufe des Tages aktualisiert wird. Sie können Ihren Feed mit re­le­van­ten, auf Sie zugeschnittenen Inhalten personalisieren. In den kommenden Wochen wer­den Sie in der Lage sein, während des Tages direkt von der Taskleiste aus einen Blick auf Ihren Feed zu werfen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass leere Kacheln im Startmenü nach dem Update auf eine neuere Version von Windows 10 angezeigt werden.

Fügt die Möglichkeit hinzu, die Dauer des Leerlaufs anzupassen, bevor ein Headset in der Einstellungs-App für Windows Mixed Reality in den Ruhezustand geht.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Nutzer der Windows 10-Versionen 2004 und 20H2 können ab sofort den Download des ku­mu­la­ti­ven Updates KB5001391 anstoßen und auf die Builds 19041.964 respektive 19042.964 aktualisieren. Im Mittelpunkt des Patches, der manuell über die optionalen Updates der Windows Update-Funktion installiert werden muss, steht das "News and Interests"-Feature innerhalb der Taskleiste. Dieses wurde im Vorfeld in diversen Insider-Previews getestet und bereits in der letzten Woche für den globalen Rollout freigegeben.Ähnlich der Insider-Testversionen scheint die neue Taskbar-Funktion nach der Installation des Updates nicht sofort alle, sondern nur ausgewählte Nutzer zu erreichen. Die Aktivierung könn­te somit, vergleichsweise untypisch für finale Features außerhalb der Alpha oder Beta, in Wellen erfolgen. Bei erfolgreicher Freischaltung zeigt sich innerhalb der Taskleiste ein neu­es Widget, hinter dem sich nicht nur Wettervorhersagen, sondern auch Nachrichten, Sport­er­geb­nis­se und weitere dynamische Inhalte befinden. Diese können bei Bedarf per­so­na­li­siert oder auch deaktiviert werden.Die Verteilung des KB5001391-Patches über die automatischen Windows-Updates wird spä­tes­tens zum kommenden Patch Day am 11. Mai 2021 erwartet. Zu diesem Zeitpunkt dürfte die wellenartige Aktivierung der "News and Interests"-Funktion eingestellt und ein echter globaler Rollout erfolgen.