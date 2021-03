Windows 10 "Sun Valley": Neue runde System-Icons zeigen sich

Microsoft hat in den vergangenen Jahren ein Redesign von Windows 10 angestoßen. Die als Fluent Design bekannten Änderungen sind aber kein Prozess, der von einem Tag auf den anderen durchgeführt wird - das dauert Jahre. Nun gibt es die nächste größere Neuerung zu sehen.

Sun Valley bringt überall runde Ecken

Das Fluent Design wurde vor mittlerweile vier Jahren vorgestellt und die Einführung bzw. Umsetzung läuft bis heute und ist noch immer nicht abgeschlossen. Microsoft setzt die neue Optik behutsam um, einerseits, um selbst nichts falsch zu machen, andererseits wohl auch, um die Nutzer langsam daran zu gewöhnen.Der nächste große Schritt in diese Richtung wird das "Sun Valley" genannte Update sein, dieses wird für den nächsten Herbst erwartet (ist aber noch nicht offiziell bestätigt worden). Bei diesem Update handelt es sich aber nicht zwangsläufig um eine simple Fortsetzung von Fluent Design, es ist teilweise ein Refresh davon, also eine Art weiterführender Feinschliff.Dieser wird auch die System-Icons von Windows 10 betreffen. Denn in den letzten Preview-Builds hat Microsoft neue Symbole in den Einstellungen freigegeben. Wie Windows Latest berichtet, fallen die neuen Icons vor allem durch abgerundete Ecke auf, das ist eine der Änderungen, die Fluent mit sich gebracht hat und mit Sun Valley forciert wird.Auch die Schriftart ändert sich mit Fluent, die dazugehörigen Icons verwenden Segoe. Diese Neuerungen werden nicht nur in den Einstellungen, sondern auch im Startmenü und anderen Bereichen sichtbar sein. Die Änderungen an den Icons sind zwar auf den schnellen bzw. flüchtigen Blick minimal, stellt man sie aber gegenüber, dann sind sie durchaus gut zu sehen.Die Einstellungs-App ist ohnehin eine Art Dauerbaustelle, denn Microsoft arbeitet seit dem Start von Windows 10 daran, die alte Systemsteuerung in die neuen Settings zu übersiedeln. Damit kommt man zwar voran, noch ist Microsoft aber weit davon entfernt, das alte Control Panel ausknipsen zu können.