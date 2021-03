Microsoft veröffentlicht fertige Version des Windows Admin Center 2103

Nach der Preview-Phase hat Microsoft jetzt im Rahmen der Ignite 2021 eine neue Version für das Windows Admin Center herausgegeben. Die neue Version 2103 steht ab sofort zur Verwaltung von Windows 10 und Windows Server zur Verfügung.

Neu in Version 2103 ist unter anderem:

Unterstützung von Azure IoT Edge für Linux unter Windows

Automatische In-App-Updates

Automatische Updates von Extensions

Gateway-Proxy-Unterstützung

Alle Tools können nun in einem Pop-Up-Fenster verwaltet werden (Tool im eigenen Fenster öffnen)

Neue Privacy-Einstellungen im Bereich für Diagnose und Feedback

Redesign für das Events-Tool

Erweiterungen für VMs (neuer Service-Tab, Gruppierungen)

Uvm.

Neues in der Vorschau für Insider

Über einige der Neuerungen für das Windows Admin Center hatten wir bereits vorab berichtet. Jetzt hat Microsoft die Tool-Sammlung in der neuesten Version freigegeben und damit eine ganze Reihe an neuen Funktionen - unter anderem die automatische In-App Aktualisierung sowie Auto-Updates für Extensions - für alle Nutzer gestartet. Das Windows Admin Center ist eine browserbasierte Remote-Server-Verwaltung, mit der Instanzen von Windows 10 und Windows Server verwaltet werden können.Wichtig für alle Nutzer der vorangegangenen Versionen: Microsoft hat für das Windows Admin Center in der Modern Lifecycle Policy festgelegt, dass nach der Veröffentlichung einer neuen Version der Support für die älteren Versionen nach 30 Tagen ausläuft. Nutzer, die also derzeit eine frühere Version vom Windows Admin Center verwenden, sollten innerhalb der kommenden 30 Tage auf die Version 2103 aktualisieren, um weiterhin Support durch Microsoft zu erhalten. Die Toolsammlung im Windows Admin Center wird immer umfangreicher.Zudem startet das Windows Admin Center im Azure-Portal jetzt in die öffentliche Preview-Phase. Das ermöglicht die Verwaltung von virtuellen Windows Server Azure IaaS-Maschinen (VMs) direkt aus dem Azure-Portal heraus. Die Benutzeroberfläche ist die gleiche wie im regulären Windows Admin Center.Die gesamte Liste der Neuheiten und der Previews gibt es in einem Beitrag zu der Veröffentlichung in der TechCommunity