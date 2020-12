Windows 10: Neue "Sun Valley"-Oberfläche erreicht die Your Phone-App

Ende Oktober wurde bekannt, dass Microsoft momentan an einer neuen Benutzeroberfläche mit dem Codenamen "Sun Valley" arbeitet. Nun sind erste Design-Elemente in der Windows 10-App Your Phone aufgetaucht. Die UI soll im nächsten Jahr in das Betriebssystem integriert werden.

Update erscheint im nächsten Jahr

Bei der "Sun Valley"-Oberfläche handelt es sich um ein großes Re-Design, das die Red­mon­der ihrem Betriebssystem in Zukunft spendieren möchten. Neben Windows 10 an sich dürf­ten auch verschiedene Anwendungen das neue Design erhalten. Zu den Neuerungen zählen vor allem abgerundete Elemente. Microsoft hat die Your Phone-App nun mit entsprechenden Änderungen ausgerüstet. In der Synchronisations-Anwendung lassen sich jetzt Buttons, die wesentlich runder als in den vorherigen Versionen des Programms gestaltet wurden, finden.Darauf hat Aggiornamenti Lumia in einem Tweet hingewiesen. Bei Your Phone handelt es sich allerdings nicht um die erste App, die mit neuen Design-Elementen aus der "Sun Valley"-Oberfläche ausgestattet wurde. In den letzten Monaten wurden auch Anwendungen wie der Rechner und der Kalender mit ab­ge­run­de­ten Elementen ausgerüstet. In den nächsten Wochen sollen sich die Änderungen auch in den Insider-Versionen von Windows 10 finden las­sen. Hier dürften dann unter anderem der Datei-Explorer, das Startmenü und die Task­leis­te verbessert worden sein.Obwohl das umfangreiche Re-Design kurz vor der Fertigstellung stehen soll, wird die "Sun Valley"-Oberfläche vermutlich erst im Laufe des kommenden Jahres in das Redmonder Be­triebs­sys­tem eingebaut. Wie es zum Beispiel auch beim Fluent Design der Fall war, könnte die Auslieferung schrittweise erfolgen. Bis das Design in einem Großteil des Betriebssystems zu finden ist, könnte es bis zur Windows 10 21H2 und damit noch einige Monate dauern.