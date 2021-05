Sun Valley: Microsoft arbeitet an Charms Bar-Feature für Windows 10

Das Sun Valley-Update für Windows 10 wird neben Änderungen am Design auch Produktivitäts- und Multitasking-Features enthalten. Jetzt gibt es neue Details dazu: Einem neuen Bericht zufolge testet Microsoft intern eine neue Widgets-Funktion für das Betriebssystem.

Charms-Bar in Windows 8

Alle Infos, News und Leaks zum Betriebssystem

Microsoft

Microsoft scheint an einem neuen Feature zu arbeiten, das der Charms Bar und den Active Desktops von Windows 8 ähnelt. Das geht aus durchgesickerten Informationen für Windows 10 1H2 hervor. Das Feature wird derzeit "Windows Widgets" genannt und könnte noch in diesem Jahr mit dem nächsten großen Feature-Update eingeführt werden. Klar ist das aber noch nicht, denn zumindest in den letzten Jahren hatte Microsoft immer wieder neue Funktionen zwar getestet, aber später nicht veröffentlicht oder auch offiziell auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.So könnte es auch dem jetzt entdeckten Widget-Feature ergehen. Details dazu sind allgemein noch sehr spärlich und es ist unklar, wie genau Microsoft die Widget-Option einbinden kann. Laut dem Online-Magazin Windows Latest könnte es angelegt werden, das die Widgets ähnlich wie die Charms Bar von Windows 8 an der linken Seite des Bildschirms angelegt wird und nur auf Befehl, mit Mausbewegung oder mit Gestensteuerung aufgerufen wird.Für diejenigen, die die Charms-Bar nicht kennen: Mit der Charms-Bar in Windows 8 konnten Benutzer von überall aus auf die Suche, die Einstellungen und andere Portale zugreifen. Diese Menü-Funktion wurde allerdings von PC-Nutzern von Windows 8 im Jahr 2012 nicht gut angenommen. Microsoft hat die Option daher dann mit Windows 10 im Jahr 2015 wieder abgeschafft. So wie es nach dem Bericht von Windows Latest jetzt aussieht, bedeutet das jedoch nicht unbedingt, dass Microsoft die Idee aufgegeben hat.Der Schnellzugriff könnte zurückkommen, mit dem Namen Windows Widgets und mit einer verständlicheren Funktionsweise. Das Feature ist dabei auf Multitasking ausgelegt und würde nach allen bisher zur Verfügung stehen Informationen über das Sun Valley-Windows 10 Update hervorragend in das neue Windows-Konzept passen.