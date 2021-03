Microsofts Panos Panay teasert "nächste Generation von Windows" an

Microsoft hat gestern die Ignite-Konferenz gestartet, diese ist wie dieser Tage üblich natürlich weitgehend virtuell. Die Informationen gibt es aber dennoch, so u. a. via einen "Fireside Chat" mit Panos Panay. Und der Windows-Chef äußerte sich zur Zukunft des Betriebssystems.

Viele Neues für Windows

Panay, der ursprünglich für die Hardware-Sparte des Redmonder Konzerns verantwortlich war, ist mittlerweile einer der wichtigsten Manager bei Microsoft. Denn der 49-Jährige trägt seit einer Weile den Titel Chief Product Officer und ist auch für Windows hauptverantwortlich. Entsprechend gespannt kann und muss man auch auf Auftritte wie jenen bei der Ignite-Konferenz sein.Dort sprach Panay mit Corporate VP & Product Manager, Roanne Sones über diverse The­men, aber auch über Windows und die Zukunft der Plattform. Konkrete Details kündigte er freilich nicht an, meinte aber, dass er deswegen schon ganz aufgeregt sei.Zunächst einmal gab es aber jede Menge PR-Worte in Richtung des Betriebssystems: "Windows ist eine so wichtige Plattform, um Menschen zu verbinden und ihnen zu helfen, so produktiv wie möglich zu sein. Es ist der Herzschlag dessen, was modernes Arbeiten aus­macht. Es ist auch der Herzschlag dessen, was wir jeden Tag in unserem Leben tun. Es ist ver­traut, es ist intuitiv, es passt sich an dich an. Das sind wirklich wichtige Elemente."Doch inmitten des Marketingsprechs gab es auch Aussagen, die die an Microsoft interessierte Fachwelt (via Windows Central ) aufhorchen lassen: "Wir haben neue Funktionen, die kommen werden, und ich habe noch nicht über die nächste Generation von Windows gesprochen und darüber, was als nächstes kommt, aber ich kann sagen, dass ich so aufgeregt bin. Aber darüber werden wir heute nicht sprechen."Panos weiter: "Ich weiß, dass die Zukunft von Windows unglaublich ist, ganz sicher das, was wir auf den Tisch bringen. Aber letztendlich sind wir heute hier, um über Windows 10 zu spre­chen und darüber, was Windows 10 auf den Tisch bringt, und wie wir unsere Kunden und Partner hier auf der Ignite unterstützen können."Es ist sicherlich interessant, dass Panay hier zwi­schen "Zukunft von Windows" und Windows 10 unterscheidet, das deutet an, dass große Änderungen bevorstehen und diese im Verlauf des Jahres angekündigt werden. Es ist aber natürlich denkbar, dass das nur eine Sache der Semantik ist und der Microsoft-Manager hier lediglich zwischen Windows 10 jetzt und Windows 10 in Zukunft unterscheidet (und auf Sun Valley und/oder Windows 10X anspielt).