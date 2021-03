Die virtuelle Zukunft: Microsoft Mesh ist auf dem Weg zum Holodeck

Mit kleinen Schritten hin zum Holodeck für berufliche und private Nutzer

In Redmond arbeitet man derzeit an neuen Mixed-Reality-Lösungen, um das heimische Wohnzimmer oder den Konferenzraum in ein Star Trek-ähnliches Holodeck zu verwandeln. Die während der Ignite-Konferenz 2021 vorgestellte Microsoft Mash-Plattform soll einen wei­te­ren Schritt in Richtung der Augmented-Reality-Zukunft darstellen und schon bald in Microsoft Teams und Dynamics 365 einziehen. Im Mittelpunkt steht eine neue Form der Zusammenarbeit, die nicht nur für den Geschäftskundenbereich interessant werden dürfte, sondern auch für Otto Normalverbraucher.", so die Redmonder in einer kürzlich veröffentlichten Pressemeldung. Obwohl ein Fokus auf das Business-Umfeld zu erkennen ist, in der Microsoft auch das eigene AR-Headset HoloLens platziert, scheint das Unternehmen einen Schritt weiter gehen.So sieht Microsoft die Vorteile seiner neuen Mesh-Plattform unter anderem in Reisebüros, die virtuelle Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten anbieten oder bei Architekten und Maklern, die Kunden virtuell durch ihre Gebäude führen. Gerade in Zeiten der Coronavirus-Pandemie scheint Augmented Reality (AR) hier eine Chance darzustellen, Unternehmen und gesamten Branchen neue Möglichkeiten zu eröffnen, sich trotz des Abstands zu ihren lokalen Services mit Kunden zu verbinden. Dass Microsoft mit seiner Zukunftsvision nicht allein ist, zeigen kürzlich aufgetauchte Videos des südkoreanischen Herstellers Samsung, der sich mit seinen "Smart Glasses" ebenfalls auf Privatkunden fokussieren könnte.Mesh soll zeitnah als Teil von Microsoft Teams und innerhalb der All-in-One Un­ter­neh­mens­soft­ware Dynamics 365 auftreten. Eine Kompatibilität wird für die hauseigene HoloLens 2 und diverse VR-Headsets versprochen. Ebenso sollen sich Nutzer mit Hilfe von Smart­phones, Tablets und Windows-PCs in 3D-Sitzungen einklinken können.Doch während sich die Zukunftsmusik zumindest in einem ersten Video und auf dem Papier gut anhört, bleiben praxisnahe Anwendungen der neuen Technologie abzuwarten.