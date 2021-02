Windows 10: Microsoft schickt 21H1-Update in die Beta-Tests

Das kommende große Update für Windows 10 geht jetzt auf schnellen Schritten seinem Release entgegen. Microsoft hat die Windows 10 21H1-Version für abschließende Tests durch einen breiten Nutzer-Kreis in den Beta-Channel geschickt

Einfache Installation bei 20H2

Bekanntermaßen wird das diesjährige Frühlings-Update keine bahnbrechenden Änderungen mit sich bringen. Microsoft baut seine Plattform hier eher um diverse kleinere Features aus, die so manchen User trotzdem sehr gelegen kommen werden. Trotzdem hat das Major Update einige Bedeutung, da an sehr vielen Stellen ein umfassendes Feintuning am System vorgenommen wurde und wichtige Weichen für die zukünftige Entwicklung gestellt werden.Nutzer, die im Beta-Channel des Windows Insider-Programms registriert sind, können die grob für den Release vorgesehene Fassung des Betriebssystems jetzt herunterladen. Auf der richtigen Fährte sind sie, wenn sie die Version 19043.844 angeboten bekommen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass es nicht die letzte Ausgabe sein wird, bevor Microsoft dann in einigen Wochen mit der Verteilung der finalen Fassung beginnt.Wer von einer älteren Version der Windows 10-Plattform auf die neue Beta umsteigt, wird einen richtigen, großen System-Update-Prozess durchlaufen, wie man ihn von anderen System-Updates kennt. Bei Anwendern, die mit der Windows 10 Version 2004 beziehungsweise 20H2 arbeiten, entspricht die Installation hingegen eher der eines normalen kumulativen Updates.Microsoft kündigte im Zuge des Beta-Starts an, dass man bald auch mehr zu den kommenden Abläufen bis zum finalen Release sagen wird. Insbesondere der Release-Termin ist hier natürlich interessant. Im Herbst kommt dann das 21H2-Update, das zwar auch kein großer Umbruch werden, aber doch einiges mehr mitbringen soll als die Frühlings-Ausgabe. Erste Schritte in diese Richtung lassen sich in den tieferliegenden Insider-Kanälen auch bereits erkennen.