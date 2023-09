Überraschung: Microsoft Surface- & Windows-Chef Panay will zu Amazon

Microsoft gab gestern den Abschied des bisherigen Windows- und Surface-Teamchefs Panos Panay bekannt. Dies kam für viele Beobachter höchst überraschend, doch noch überraschender ist wohl, dass Panay wohl schon einen neuen Arbeitgeber hat: Amazon

Amazon braucht einen neuen Hardware-Manager

Nachdem Microsoft gestern völlig unerwartet verkündete , dass Panos Panay praktisch mit sofortiger Wirkung das Unternehmen verlässt, zeichnet sich jetzt ab, dass er mit einiger Wahrscheinlichkeit bald bei Amazon für die Hardware-Entwicklung verantwortlich sein könnte. Dies berichtet der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg.Laut Bloomberg , wo man sich auf Quellen beruft, die mit der Situation hinter den Kulissen vertraut sein sollen, will Amazon Panos Panay bald als seinen neuen Hardware-Chef präsentieren. Angeblich soll Panay die Nachfolge von Dave Limp antreten. Amazons bisheriger Chef für Hardware-Produkte hatte vor einigen Wochen angekündigt, sich noch vor dem Jahresende zur Ruhe setzen zu wollen.Als neuer Hardware-Chef würde Panay künftig für jene Teams verantwortlich sein, die bei Amazon die Technologien rund um den Sprachassistenten Alexa und die damit ausgestatteten Produkte der Amazon Echo-Serie entwickeln. Amazon will am heutigen Mittwoch selbst eine Präsentation neuer Hardware-Produkte durchführen, wobei noch offen ist, was für Geräte der weltweit größte Online-Händler vorstellen möchte.Amazons Hardware-Sparte entwickelt ein relativ breites Produktportfolio, darunter neben den Echo-Geräten auch die E-Reader der Kindle-Serie, die Fire-TV-Sticks und die Fire-Tablets. Mit letzterer Kategorie hat Panos Panay in seiner Zeit bei Microsoft bekanntermaßen viel Erfahrung sammeln können, war er doch federführend an der Einführung der Surface-Produkte beteiligt, die nun mal hauptsächlich aus Windows-basierten Tablets besteht.Panay hatte gestern seinen Abschied von Microsoft verkündet, wo er zuletzt als Executive Vice President für Windows and Devices nicht nur die Arbeit an dem Betriebssystem und das Surface-Team leitete, sondern auch Konzernchef Satya Nadella auch direkt beratend zur Seite stand.