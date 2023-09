Schock bei Microsoft: Windows- & Surface-Chef Panos Panay geht

Microsoft hat höchst überraschend bekannt gegeben, dass der bisherige Windows-Chef und Leiter des Surface-Teams Panos Panay das Unter­nehmen verlässt.Der Schritt kommt überraschend, findet am Donners­tag doch ein "Special Event" rund um Surface und Windows statt.

Abgang von Panay dürfte intern für Chaos sorgen

Interne Teams werden jetzt kräftig umgebaut

Schocknachricht für Mitarbeiter am Montagmorgen

Zusammenfassung Panos Panay, bisheriger Windows-Chef und Surface-Teamleiter, verlässt Microsoft

Gründe für Panays Abgang sind bisher nicht bekannt

Panay sollte ursprünglich "Special Event" rund um Surface und Windows leiten

Bei dem Event werden neue Surface-Produkte und KI-Integration in Windows vorgestellt

Yusuf Mehdi, ehemaliger Leiter des Werbegeschäfts, übernimmt Panays Position

Panays Abgang erfordert drastische Veränderungen im Microsoft-Team

Panos Panay verlässt Microsoft. Diese Nachricht macht seit Kurzem die Runde, wobei noch vollkommen offen ist, weshalb der bisherige Executive Vice President und Chef des Teams hinter der Surface-Hardware seinen Hut nimmt. Microsoft bestätigte gegenüber US-Medien, dass sich Panay nach fast 20 Jahren bei dem Softwarekonzern entschieden habe, seinen Posten zu räumen.Der Schritt kommt umso überraschender, als dass Panay in dieser Woche somit nicht mehr Leitung einer wichtigen Veranstaltung übernehmen wird. Für den 21. September hat Microsoft nämlich zum "Special Event" eingeladen, bei dem man unter anderem das Surface Go 4, Surface Laptop Go 3 und das Surface Laptop Studio 2 vorstellen wird und einen Ausblick auf die Integration von KI-Fähigkeiten in Windows geben will.Der Rückzug von Panay aus dem Team von Microsoft macht eine Reihe von drastischen Veränderungen nötig. So soll Yusuf Mehdi, der zuletzt das Werbegeschäft von Microsoft leitete, künftig die Rolle von Panay als Leiter der Teams hinter Windows und Surface übernehmen.Mithilfe von Panay will Microsoft seine Teams jetzt umbauen, in einer E-Mail an die Mitarbeiter war aber davon die Rede, dass man weiterhin voll hinter Surface und Mixed Reality als Produktkategorien des Konzerns stehe. Microsoft schafft nun unter anderem ein "Silicon, Systems and Devices"-Team, das "Windows-, Client- und Cloud-Produkte für eine KI-Welt" bauen soll.Dieses Team untersteht Pavan Davuluri, einem der Entwickler aus dem Surface-Team, der bisher öffentlich kaum in Erscheinung getreten ist und vor allem für das ARM-basierte Entwickler-Kit Project Volterra verantwortlich war. Davuluri werden jetzt diverse andere Teams aus dem Windows-Bereich untergeordnet, die unter anderem für die Planung rund um Windows und das Release-Management zuständig sind.Darüber hinaus wird ein neues "Windows and Web Experiences"-Team gegründet, dem Mikhail Parakhin vorstehen soll. Aufgabe dieses Teams soll es sei, "Erlebnisse zu bauen, die Web, Dienste und Windows für eine "KI-Welt" vermischen, heißt es recht kryptisch in der Mail an die Mitarbeiter. Parakhin war bisher der Chef der Teams hinter dem Edge-Browser und der Suchmaschine Bing , die man unter seiner Leitung mit immer mehr KI-Features ausgerüstet hat.Offensichtlich herrscht also noch sehr viel Unordnung, die durch den Abgang von Panos Panay. Bemerkenswert ist auch, dass die Nachricht von seinem Abschied am Montagmorgen um 7:00 Uhr Ortszeit an die Mitarbeiter der betroffenen Teams ging. Panay hat seinen Ausstieg inzwischen bei X/Twitter ebenfalls bestätigt , machte aber weder Angaben zu Gründen, noch ließ er Antworten von anderen Nutzern zu.Panay war 2004 erstmals zu Microsoft gekommen und zunächst als Group Program Manager tätig. Im Laufe der Zeit übernahm der inzwischen 49-Jährige die Leitung des Surface-Teams und war der Hauptverantwortliche für die diversen Hardware-Produkte. Seit 2020 war Panay dann auch der Kopf des Windows-Teams und unter anderem auch für die Einführung und Entwicklung von Windows 11 verantwortlich. 2021 stieg er weiter auf und wurde zum Executive Vice President.