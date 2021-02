Microsoft gibt Angestellten 5 Tage Extra-Urlaub gegen Corona-Stress

Microsoft gewährt seinen Mitarbeitern fünf zusätzliche bezahlte Urlaubs­tage in diesem Jahr - dieses Extra soll die Mitarbeiter dabei unterstützen, Stress und die Ängste, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, abzubauen.

Arbeit und Homeoffice geregelt bekommen

zum Coronavirus

Das geht aus einer Nachricht der Personalchefin von Microsoft, Kathleen Hogan, hervor. Sie hat sich vor Kurzem in einer internen E-Mail an alle Mitarbeiter gewendet, um den Extra-Urlaub bekannt zu geben. Der Hintergrund ist, dass Microsoft aufgrund der vielen Tools um die Kommunikation in der Pandemie auch aus dem Homeoffice bemerkt hat, wie stark die veränderten Prozesse und der private Stress, das alles unter einen Hut zu bringen, die Mitarbeiter belastet.Das Führungsteam sei daher besorgt über Berichte über erhöhten "Stress, Unsicherheit, Erschöpfung und in einigen Fällen Trauer" unter den Mitarbeitern des Redmonder Unternehmens. Das berichtet das Online-Magazin Biz Journals "Wir wissen... dass die Dinge aufgrund der anhaltenden Pandemie schwierig sind und erst einmal bleiben", schrieb Hogan in der E-Mail, die dem Biz Journals vorliegt. "Arbeit und Leben vermischen sich weiterhin, mit täglichen Kompromissen, Möglichkeiten und Herausforderungen."Microsoft hat die Situation seiner Mitarbeiter während der Pandemie mit einer Vielzahl von Mitteln überwacht, darunter All-Hands-Meetings, Yammer (Microsofts Software für soziale Netzwerke am Arbeitsplatz), die Daily Pulse-Umfragen des Unternehmens, Anfragen an die Personalabteilung und Antworten auf Covid-bezogene E-Mails von leitenden Angestellten. "Diese Tage sind zusätzlich zu Ihrem Urlaub, da Erholung, Aufladen und Auftanken gerade jetzt besonders nötig sind", so Hogan. Der Konzern will seine Mitarbeiter damit unterstützen."Sie können diese Zeit nutzen, um sich auszuruhen, Sport zu treiben, zu lernen, sich ehrenamtlich zu engagieren oder wie auch immer es für Sie am vorteilhaftesten ist."