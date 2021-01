Nach Höhenflug: Bitcoin-Kurs ist im Laufe des Tages zurückgegangen

Der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen Monaten stets auf neue Rekord­wer­te gestiegen. Nun scheinen die Anleger einen Absturz hinnehmen zu müssen. Im Tagesverlauf ist der Wert stark eingebrochen. Während ein Bitcoin zuvor 33.000 Euro gekostet hat, ist er jetzt 26.000 Euro wert.

Das Marktvolumen ist wieder gefallen

Zukünftige Entwicklung bleibt unklar

Seinen bisherigen Höchststand konnte Bitcoin gestern erreichen. Gegen drei Uhr morgens war die Kryptowährung etwa 33.700 Euro pro Einheit wert. Seit den Mittagsstunden ist der Kurs dann jedoch fortlaufend gefallen. Aktuell schwankt der Kurs um die 26.000 Euro. Kurz vor 18 Uhr war mit weniger als 25.000 Euro der bisherige Tiefststand des Tages erreicht.Laut Finanzen.net beträgt das gesamte Markt­vo­lu­men der insgesamt etwa 8225 Di­gi­tal­wäh­run­gen wieder weniger als eine Billion Dollar. In der letzten Woche konnte diese Marke zum ersten Mal überschritten werden. Seit Mitte Oktober 2020 ist der Bitcoin-Kurs in die Höhe geschossen. Vor wenigen Monaten war ein Bitcoin für 10.000 Dollar erhältlich. Der Wert hatte sich bis Anfang 2021 verdreifacht. Dafür ist wohl unter anderem die Entscheidung von Paypal, den Kunden das Bezahlen via Bit­coin zu ermöglichen, verantwortlich gewesen.Aus dem Kursverfall lässt sich allerdings nicht ableiten, wie sich der Wert der Kryptowährung in nächster Zeit entwickelt. Es wäre denkbar, dass der Rückgang von einigen Investoren als Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den Markt wahrgenommen wird. Damit könnte der Kurs in den kommenden Tagen wieder auf Rekordwerte steigen. Einige Finanzexperten gehen da­von aus, dass der Bitcoin-Kurs im Laufe des Jahres auf über 100.000 Dollar ansteigt.