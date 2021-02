Bitcoin-Mining: Riesige Farm mit unzähligen Gaming-Laptops entdeckt

Die Krypto-Währung Bitcoin erlebte in den vergangenen Wochen einen Höhenflug, das macht das Mining umso interessanter. Gleichzeitig haben Gamer große Probleme, passende Top-Grafikkarten zu bekommen. Diese beiden Phänomene hängen natürlich zusammen.

Für Gamer keine gute Nachrichten

Dimitry Demidko

Das Mining von Bitcoins ist alles andere neu, auch die Tatsache, dass Grafikkarten dafür benutzt und entsprechend aufgekauft werden, ist keine neue Information. Eine ganze Zeitlang schien sich die Knappheit von Top-Grafikkarten zu entspannen, das lag zum Teil auch daran, dass der Kurs der Kryptowährung von den früheren und aktuellen Höhenflügen weit entfernt war.Vor kurzem hat Bitcoin aber die lange Zeit "magische" Marke von 20.000 Dollar durchbrochen und seither geht es - sieht man von den für Bitcoin typischen (starken) Schwankungen ab - mehr oder weniger konstant nach oben. Damit ist das Schürfen von Bitcoins wieder extrem interessant geworden, dank der neuen GPU-Generationen lässt sich das offenbar auch gewinnbringend bewerkstelligen.Nun wurde in laut einem Bericht von Wccftech in China eine Krypto-Mining-Farm entdeckt bzw. gezeigt, die aus hunderten Notebooks desselben Modells besteht (via GameStar ). Die Notebooks, die allesamt eine Nvidia Geforce RTX 3000 Ampere-Grafikkarte besitzen, sind dicht an dicht aneinander gestapelt - und das sieht durchaus beeindruckend aus.Bei den Notebooks handelt es sich um Modelle des chinesischen Herstellers Hasee, die Laptops besitzen eine mobile GeForce RTX 3060-GPU. Diese lässt sich nicht mit der wesentlich leistungsstärkeren Desktop-Variante vergleichen, die Notebooks bekommen die Miner aber um 600 Dollar pro Stück, wenn sie diese in Massen kaufen.Letzteres ist durchaus bemerkenswert, denn es bedeutet, dass Händler oder sogar Hersteller das Minen tolerieren oder sogar unterstützen. Für Gamer ist das jedenfalls keine gute Nachricht: Denn auch wenn es sich hier "nur" um die mobile Variante handelt, angesichts der aktuellen globalen Chipkrise verheißen solche Bilder nur wenig Gutes.