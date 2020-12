Bitcoin durchbricht erstmals in seiner Geschichte die 20.000$-Marke

Es ist nun soweit, Bitcoin hat nun endlich die "magische" Marke von 20.000 Dollar geknackt: Nachdem die Kryptowährung bereits vor einem Monat in greifbare Nähe dieses Werts gekommen ist, hat sie es heute nun geschafft und einen neuen Rekord aufgestellt.

Wie hoch geht es jetzt?

Bitcoin wird Anfang Januar 2021 zwölf Jahre alt und langsam kann man davon sprechen, dass die Kryptowährung erwachsen wird. Und kurz vor dem Geburtstag hat Bitcoin die mittlerweile "berühmte" Marke von 20.000 Dollar durchbrochen.So viel war ein Bitcoin noch nie wert, auch wenn es natürlich nur eine psychologische Marke ist - denn 20.000 Dollar entsprechen rund 16407 Euro und das klingt natürlich nicht ganz so gut. Für das Durchbrechen dieser Marke hat sich die Kryptowährung einige Zeit gelassen, denn bereits Mitte November schien das Ziel greifbar zu sein, Bitcoin kratzte aber lediglich tage- und wochenlang an diesem Wert.Nun ist es aber soweit gewesen und die Finanzwelt fragt sich: Bleibt der Kurs so hoch oder folgt der Absturz wie Anfang 2018? Denn Ende 2017 erreichte Bitcoin fast die 20.000-Dollar-Grenze, so schnell der Kurs damals stieg, so schnell ging auch der Absturz vonstatten.Die Experten sind allerdings zuversichtlich, dass die aktuelle Kursentwicklung eine nachhaltige ist bzw. es der Währung gelingt, auf diesem hohen Niveau zu bleiben. Wie Coindesk schreibt, sind die meisten Analysten der Meinung, dass die aktuelle Bitcoin-"Rally" keine Blase ist, die platzen wird. Das liegt unter anderem an den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit, darunter der Ankündigung von PayPal, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren.Viele Bitcoin-Anleger und -Experten sehen die 20.000-Dollar-Marke als Durchbrechen einer längst überfälligen psychologischen Barriere. Denn es gibt einige, die schon 50.000 Dollar anvisieren und sogar von 100.000 Dollar träumen - und das sogar noch im Jahr 2021.