Rascher Zuwachs: Bitcoin holt sich auch die 30.000 Dollar-Marke im Flug

Seit Wochen kann man dem Bitcoin-Wert bei seinem rasanten Zuwachs zusehen. Erst vor rund zwei Wochen wurde dabei die Marke von 20.000 Dollar geknackt - und nun startet der Bitcoin mit einem Wert von über 30.000 Dollar in das neue Jahr.

Absturz wird derzeit nicht befürchtet

So viel wie aktuell war ein Bitcoin noch nie wert und einen so großen Zuwachs hat die Kryptowährung ebenfalls noch nicht erlebt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters geht es mit dem Kurs immer weiter nach oben, es ist eine regelrechte Rallye entbrannt, heißt es bei Reuters.Der Anstieg wird auch davon gestützt, dass immer mehr Händler und Investoren darauf wetten, dass der Bitcoin es in diesem Jahr schaffen wird, sich als Mainstream-Zahlungsmittel zu etablieren. Ein Beispiel dafür ist, dass Paypal angekündigt hat, Bitcoin zu den Zahlungsmitteln hinzuzufügen.Der Preis der weltweit beliebtesten Kryptowährung handelte am Sonnabend bei 31.584 Dollar. Für das Brechen von Rekorden ist der Bitcoin dabei schon bekannt - im positiven wie im negativen Sinne. Vor rund drei Jahren gab es dabei einen spektakulären Absturz, der damals mit rund 70 Prozent Wertverlust endete. Zuvor war der Wert erheblich gestiegen, doch mit dem Absturz war alles wieder dahin - der Höhenflug dauerte nur kurze Zeit an.Dass sich etwas derartiges wiederholen wird, halten Experten derzeit für unwahrscheinlich. Schwankungen beim aktuellen Kurs sind aber vor allem durch Mitnahmeeffekte dagegen sehr wahrscheinlich.Die Währung Bitcoin wird in diesem Januar nun zwölf Jahre alt. Vor allem das vergangene Jahr 2020 war dabei sehr erfolgreich. Über das Jahr gesehen gewann der Bitcoin rund 300 Prozent hinzu. Wenn das so weitergeht, ist im Jahr 2021 auch das Durchbrechen der 100.000-Marke nicht mehr unrealistisch.