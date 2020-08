Verhaftet: 17-Jähriger soll hinter dem Twitter-Bitcoin-Betrug stecken

Rund zwei Wochen nach dem spektakulären Bitcoin-Betrug bei Twitter haben die US-Behörden einen 17-Jährigen verhaftet, der als Drahtzieher des Hacks gilt. Gegen ihn liegen rund 30 Anklagepunkte vor, erklärte der zuständige Staatsanwalt in Florida.

Phishing soll Zugriff ermöglicht haben

Der 17-jährige Graham Ivan C. aus dem US-Bundesstaat Florida soll der Drahtzieher hinter dem Hack des Netzwerks Twitter stecken, bei dem von mehreren Dutzend Promi-Account ein Aufruf gestartet wurde, Bitcoin zu überweisen. Das geht aus einem Bericht der Staats­anwaltschaft in Tampa, Florida, hervor. Demnach sei ein weiterer junger Mann aus Florida im Verdacht, Graham Ivan C. bei dem Betrug geholfen zu haben. Zudem sei ein 19-Jähriger aus Großbritannien mit involviert.Nun heißt es, man werde gegen den Haupt-Akteur eine Anklage vorbereiten. Man werde ihn zudem wie einen Erwachsenen vor Gericht behandeln. Das sei aus der Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe angebracht, meldete die Staatsanwaltschaft. Das Hacker-Trio soll bei dem Betrug, bei dem sie über die Accounts von bekannten Twitter-Nutzern um die Überweisung von 1000 Dollar in Bitcoin gebeten hatten, rund 120.000 Dollar erbeutet haben. Zumindest war das eine erste Schätzung. Ob das Geld nun gefunden wurde und ob die Opfer des Scams ihr Geld zurückbekommen werden, steht alles noch offen.Twitter hatte vor Kurzem bestätigt, dass der Zugriff durch eine gezielte Phishing-Attacke ermöglicht wurde (via The Verge). Das Trio hatte demnach in das Netzwerk eindringen können, ohne Hilfe von einem Mitarbeiter zu haben - zuvor war vermutet worden, dass ein Mitwisser bei Twitter erst den Zugriff auf die Konten ermöglicht hatte. Bei dem Twitter-Hack wurden unter anderem die Accounts von Barack Obama, Microsoft-Mitgründer Bill Gates , Tesla-Chef Elon Musk und der Stars Kanye West und seine Frau Kim Kardashian West von dem Trio gesteuert.