Cyberpunk 2077 ist auf PS4 und Xbox One offenbar nahezu unspielbar

Cyberpunk 2077 ist seit heute offiziell verfügbar und das Spiel begeistert nicht nur PC-Gamer, sondern auch Konsolenbesitzer. Oder besser gesagt: sollte begeistern. Denn auf PlayStation 4 und Xbox One soll es laut Berichten enorme technische Probleme geben.

Wohl völlig unfertiges Spiel

Der polnische Entwickler CD Projekt Red musste Cyberpunk 2077 mehrfach verschieben, in den letzten Wochen und Monaten der Arbeit am Science-Fiction-Rollenspiel gab es auch diverse Berichte von so genannter Crunchtime , also Zwangsüberstunden. Daraus konnte man schließen, dass bis zur letzten Sekunde am Spiel und den Plattform-Versionen gearbeitet wurde.Doch Verschiebungen und Crunch waren offenbar nicht genug: Denn laut zahlreichen Berichten von Nutzern in sozialen Netzwerken und auch Fachmedien ist das Spiel vor allem auf PS4 und Xbox One offenbar eine mittelschwere Katastrophe. Polygon spricht von einer "extrem un-optimierten Erfahrung", Eurogamer meint, dass das Spiel ein Murks ist und bereits zahlreiche (Negativ-)Memes zur Folge hat.So gibt es mittlerweile zahlreiche Videos mit haarsträubenden Bugs und Glitches, Polygon meint aber, dass man nicht alle für bare Münze nehmen sollte, da einige Nutzer ohne den Day 0-Patch spielen. Allerdings schreibt die Spieleseite, dass es mehr oder weniger schwere technische Probleme auch mit Patch und auf allen Versionen gibt.Auch Digital Foundry, die Technik-Ecke von Eurogamer, bestätigt, dass das Spiel auf Old-Gen-Konsolen schwere Probleme hat. Demnach sieht Cyberpunk 2077 "sehr unscharf" aus und läuft nur mit einer Auflösung von 720p bis 900p. Fährt man in optisch aufwendigen Außengegenden der Stadt herum, dann fällt die Framerate auf circa 20 Frames pro Sekunde. In Innenräumen ist es etwas "besser", hier erreicht das Spiel 30fps, manchmal aber nur 25fps.Das Spiel soll überdies große "Hitching"-Probleme beim Nachladen von Objekten oder Texturen haben. Auf Xbox One ist es wohl ähnlich schlimm, auf dem PC sind die Probleme hingegen weitaus geringer.