Cyberpunk 2077: "Geld zurück" ist offenbar ein leeres Versprechen

Vor einer Woche hat CD Projekt Red sein Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht und mittlerweile steht fest: Auf älteren Konsolen kam der Release zu früh, das Spiel läuft auf PS4 und Xbox One alles andere als sauber. Wer sein Geld zurück will, der braucht Nerven und Glück.

Geld zurück - bloß wie?

GameStop: "Nicht unser Problem"

Debakel mit Anlauf und Folgen

Man kann darüber diskutieren, wie CD Projekt Red mit der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 hätte umgehen sollen. Klar ist jedenfalls, dass die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One (auf PS5, Xbox Series X und PC läuft das Spiel weitgehend sauber) noch einiges an Arbeit erfordert hätten und der polnische Entwickler diese Ausgaben verschieben oder erst gar nicht hätte veröffentlichen dürfen.Am Montag folgte dann auch ein öffentliches "Mea Culpa", auf Twitter räumte CD Projekt Red ein, dass die Veröffentlichung ein Fehler gewesen sei. Das Unternehmen teilte Betroffenen mit, dass sie das Geld auf zurück bekommen könnten, man werde auch allen, die sich bis 21. Dezember melden, dabei helfen.Doch gerade letzteres ist ein Versprechen, das man nicht unbedingt halten kann: Denn man verweist unzufriedene Kunden an die Rückgabe-Systeme von Sony und Microsoft bzw. PlayStation und Xbox, wer eine Box-Version gekauft hat, solle sich an den jeweiligen Händler wenden.Das haben wohl auch viele Kunden gemacht und musste feststellen: So einfach wie von CD Projekt Red versprochen , ist das nicht, im Gegenteil. Denn viele, die sich an Sony gewandt haben, hatten kein Glück . Der Konzern beharrte auf seinen bekannt strengen Rückgaberegeln und machte davon auch im Fall Cyberpunk 2077 keine Ausnahme.Auch im Handel beißen enttäuschte Spieler in der Regel auf Granit: Wie ein von Vice veröffentlichtes Dokument verrät, hat GameStop seine Filialen angewiesen, keine geöffneten Kopien anzunehmen. Das ist an sich Standard, GameStop will aber auch für Cyberpunk 2077 keine Ausnahmen machen. Kunden sollen sich an CD Projekt Red wenden, so GameStop.Allerdings hat auch CD Projekt Red keine speziellen Vereinbarungen mit Händlern oder Konsolenherstellern, weshalb anzunehmen ist, dass der Entwickler auch nicht helfen kann. Anders gesagt: Die Angelegenheit wird sich wohl im Kreis drehen - auf dem Rücken der Kunden.