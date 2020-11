Microsoft nervt im Windows-Setup jetzt mit Vollbild-Werbung für Edge

Einmal mehr nutzt Microsoft aufdringliche Methoden, um seinen Edge-Browser zu bewerben. Bei der Installation von Windows 10 wartet auf einige Nutzer jetzt eine Vollbild-Werbung, die zur Auswahl des Browsers als Standard-Surf-Werkzeug überzeugen soll.

A/B-Test wird es entscheiden

Ein Blick auf die Geschichte Microsofts zeigt, dass sich der Konzern in Sachen Verbreitung seines Browsers wenig mit Ruhm bekleckern konnte. Im Zusammenhang mit dem neuen Edge-Browser werden zwar nicht annähernd so aggressive Methoden angewandt, der Konzern will aber trotzdem nicht darauf verzichten, an verschiedenen Stellen recht aufdringlich auf die Nutzung des neuen Surf-Werkzeugs zu pochen. Nachdem man vor Kurzem Edge in den Einstellungen nerven ließ, darf sich der Browser jetzt beim Setup von Windows einmischen.Wie Techradar in seinem Bericht schreibt, führt Microsoft mit den aktuellen Updates auch einen sogenannten A/B-Test durch, bei dem einigen Nutzern andere Optionen angezeigt werden. Mit dabei: eine neue Vollbild-Werbung für Edge , die bei Neueinrichtung oder nach einer Systemaktualisierung angezeigt wird und zur Auswahl des Browsers auffordert. Mit der Überschrift "Nutzen sie die empfohlenen Browser-Einstellungen" suggeriert Microsoft hier die "richtige" Auswahl, die Edge zum Standard macht und die App auf Desktop und Taskbar pinnt.Die Edge-Werbung ist dabei Teil des sogenann­ten OOBE-Prozesses ( Out-of-the-Box-Experience) und kann mit der Auswahl "die Browser-Einstellungen nicht anpassen", recht schnell ohne Auswirkungen abgewickelt werden. Eine Möglichkeit, die Anzeige beim nächsten Systemupdate nicht mehr angezeigt zu bekommen, sieht Microsoft aktuell nicht vor. Ob die Werbung zum Standard wird, hängt jetzt an dem Erfolg des aktuellen A/B-Tests. Sollten genug Nutzer auf diesem Weg bei Edge landen, darf man wohl erwarten, dass die Abfrage zur Norm wird.