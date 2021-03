Windows 10: Microsoft bewirbt Office-Produkte erneut in der Mail-App

Schon in der Vergangenheit hatte Microsoft die Mail- und Kalender-App des Betriebssystems Windows 10 mehrfach dazu verwendet, den Nutzern die eigenen Produkte näherzubringen. Nun haben die Redmonder die An­wen­dung mit Links zu mehreren Office-Programmen ausgestattet.

Die Mail-App enthält bereits Werbung

Wer die Version 16005.13426.20688.0 der Mail- und Kalender-App auf seinem PC installiert hat, bekommt ab sofort die Icons von Word, Excel und PowerPoint zu sehen. Die Shortcuts wurden über dem Menü in der linken unteren Ecke des Programms platziert. Wie HTNovo schreibt, wurden die Icons mit einem serverseitigen Update hinzugefügt. Es scheint mo­men­tan nicht möglich zu sein, die Schaltflächen zu den Office-Apps manuell auszublenden.Bei den drei Office-Symbolen handelt es sich allerdings nicht um die einzige Werbung, die derzeit in der Windows 10 Mail- und Kalender-App zu finden ist. Über den Icons wurde ein Banner, der zum Freischalten der Premium-Funktionen von Outlook auffordert, platziert. Die Schaltfläche leitet die Nutzer ebenfalls auf die Office 365-Seite weiter. Dort kann dann ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.Bereits 2018 hatte der Redmonder Konzern getestet, wie die Werbebanner in der in Windows 10 schon ab Werk enthaltenen Mail- und Kalender-App bei den Nutzern des Betriebssystems ankommen. Nach den Protesten einiger Nutzer wurden die Anzeigen jedoch recht schnell wieder entfernt. Ende 2019 hatte Microsoft dann einen neuen Versuch gestartet und die mobile Outlook-App beziehungsweise die GMail-App beworben. Selbst Office 365-Mitglieder konnten die Werbung nicht mehr wegklicken.