Microsoft Edge: Browser mit verschiedenen Akzentfarben ausgestattet

Die Chromium-Version von Microsoft Edge hat eine weitere Aktualisierung enthalten. Der Browser verfügt nun über unterschiedliche Akzentfarben, die in den Einstellungen ausgewählt werden können. Damit kann das Pro­gramm in Zukunft wesentlich personalisierter gestaltet werden.

Aktivierung der Flag-Option erforderlich

Schon seit einiger Zeit besitzt der Edge-Browser die Möglichkeit, eigene Themes festlegen zu können. Nun wurde das Microsoft-Produkt um einfache Akzentfarben erweitert. Wie Windows Latest schreibt, wurde die Funktion in die neueste Canary-Version von Edge ein­ge­baut. Die Akzentfarben können über den Unterpunkt "Darstellung" der Browser-Ein­stel­lun­gen aus­ge­wählt werden. Natürlich lässt sich die gewählte Farbe jederzeit auch wieder entfernen.Bisher kommt das neue Feature allerdings noch nicht automatisch zum Vorschein. Um die Ak­zent­far­ben verwenden zu können, muss zu­nächst eine experimentelle Flag-Option aktiviert werden. Das entsprechende Menü lässt sich aufrufen, indem "edge://flags" in die Adress­leis­te des Browsers eingegeben wird. An­schlie­ßend sollte die Option "Enable picker for color based themes" auf "Enabled" gesetzt werden. Nach einem Neustart der Anwendung lassen sich die Akzentfarben schlussendlich in den Einstellungen des Edge-Browsers finden.Wer den neuesten Canary-Build selbst einmal ausprobieren möchte, kann den Browser über diese offizielle Microsoft-Seite herunterladen. Der Browser wird inzwischen nicht nur für Windows-Systeme, sondern auch für MacOS und Linux angeboten. Beim aktuellsten Canary-Build handelt es sich um die Version 89.0.731.0. Neben dem Canary-Channel, der täglich aktualisiert wird, stehen natürlich auch weiterhin der Dev- sowie Beta-Kanal zur Verfügung.