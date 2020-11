NetMarketShare bringt keine Browser-Statistik mehr - Google ist Schuld

Die Marktforscher von Net Applications haben nunmehr seit vielen Jahren monatlich die neuesten Daten zu Marktanteilen von Browsern geliefert. Doch diese Zeit neigt sich nun dem Ende zu. Weitere Berichte soll es zukünftig nicht mehr geben.

Aufwand wird zu groß

Schuld daran ist nach Angaben des Dienstleisters ausgerechnet der Browser-Marktführer Google. Dieser arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, das so genannte Fingerprinting zu erschweren. Hierbei handelt es sich um eine Methode, mit der die Bewegungen von Nutzern auf getrackt werden können, wenn sie Cookies ablehnen. Anhand der Besonderheiten des genutzten Systems können User auch auf anderem Weg recht zuverlässig identifiziert werden.Google will dies erschweren, indem der Chrome-Browser zukünftig weniger eindeutige Kennungen liefert, wenn Kontakt zu einem Webserver aufgenommen wird. Insbesondere wird zukünftig kein User-Agent-String mehr übertragen. Dies hatten die Entwickler des Chrome bereits vor einigen Monaten angekündigt.Die Erhebung von Daten für die NetMarketShare würden damit nach Angaben der Marktforscher unverhältnismäßig stark erschwert. Seit Jahren muss man bereits einen hohen Aufwand betreiben, um beispielsweise Bots aus den Detektions-Algorithmen herauszufiltern. Die Veränderungen im Chrome sind somit nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nach 14 Jahren, in denen Net Applications regelmäßig Berichte vorlegte, wirft man nun das Handtuch.Dabei sind die Browser-Marktanteile keineswegs nur formal interessant. An ihnen orientieren sich in der Regel auch die Anbieter von Anwendungen im Web, wenn sie Entscheidungen darüber zu treffen haben, ob die Unterstützung eines bestimmten Browsers den zusätzlichen Aufwand auch lohnt. Allerdings gibt es auch noch alternative Berichte, wie beispielsweise die Daten von StatCounter. Inwieweit diese zukünftig Bestand haben, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen.